Afrique: CAN 2025/Lucarne - Le match contre le froid à Marrakech

9 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Sabine Kouakou

A la Can 2025, les affrontements ne se font pas seulement entre les équipes. Il y a le match que les autres personnes, en dehors des athlètes, jouent contre le froid de Marrakech où la température descend jusqu'à 3 degrés. Et quand la pluie et le vent s'en mêlent, on ne sait plus à quel saint se vouer. Bonnet, gants, chaussettes, blouson en cuir, manteau, écharpe... Tout y passe, pourvu qu'on se protège.

« On nous a prévenus qu'il faisait très froid ici. Je suis venue avec des habits contre la fraîcheur et les chaussures qui vont avec », indique Gbeuli Léa, danseuse du Comité national de soutien aux Éléphants (Cnse).

Bagaté Adama, un encadreur du Cnse, en plus de bien se vêtir, a un autre moyen pour résister au froid. « Je sors faire du sport », a-t-il confié.

Cette même méthode est utilisée par le journaliste gabonais François Binet. « La meilleure manière pour moi de supporter cette fraîcheur, c'est de l'affronter », explique-t-il. Contrairement à lui, le confrère Burkinabè, Kader Traoré, préfère être au chaud et sortir seulement quand le devoir l'appelle. «Je ne supporte pas la fraîcheur de Marrakech, malgré toutes mes protections vestimentaires. Je sors uniquement pour travailler ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il n'est pas le seul dans ce cas, N'Guessan François, un Ivoirien présent à la Can, fait pareil. « Je ne sors que dans le cadre du travail. Mes collègues se réchauffent en buvant du vin ou des liqueurs. Mais comme je ne consomme pas d'alcool, je bois le thé sans modération. Cela me maintient au chaud ».

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.