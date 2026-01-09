Afrique de l'Ouest: Le pays obtient 60 milliards de FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA.

9 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Pour faire face à ses besoins de financement de son budget 2026, l'Etat du Bénin a obtenu le 8 janvier 2026 auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 60 milliards de FCFA au terme de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de durée 91 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Pour les nécessités de l'opération, le Trésor Public béninois a mis en adjudication la somme de 60 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 78,244 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 130,41%.

Le montant des soumissions retenu se situe à 60 milliards de FCFA et celui rejeté à 18,244 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 76,68%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,01% pour les bons, 6,34% pour les obligations ayant une durée de 3 ans, 6,38% pour celles de 5 ans et 6,87% pour celles de 7 ans.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'émetteur compte rembourser les bons le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 9 avril 2026. En revanche, le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur sa valeur nominale de ces bons.

L'émetteur entend aussi rembourser le capital des obligation le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 9 janvier 2029 pour celles de 3 ans, 9 janvier 2031 pour celles de 5 ans et au 9 janvier 2033 pour celles de 7 ans. Quant aux intérêts, ils seront payés par an sur la base d'un taux de 5,70% pour les titres ayant une durée de 3 ans, 5,90% pour ceux de 5 ans et 6% pour ceux de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.