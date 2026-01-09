Afrique de l'Ouest: Le pays obtient 60 milliards de FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA.

Pour faire face à ses besoins de financement de son budget 2026, l'Etat du Bénin a obtenu le 8 janvier 2026 auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 60 milliards de FCFA au terme de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de durée 91 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Pour les nécessités de l'opération, le Trésor Public béninois a mis en adjudication la somme de 60 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 78,244 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 130,41%.

Le montant des soumissions retenu se situe à 60 milliards de FCFA et celui rejeté à 18,244 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 76,68%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,01% pour les bons, 6,34% pour les obligations ayant une durée de 3 ans, 6,38% pour celles de 5 ans et 6,87% pour celles de 7 ans.

L'émetteur compte rembourser les bons le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 9 avril 2026. En revanche, le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur sa valeur nominale de ces bons.

L'émetteur entend aussi rembourser le capital des obligation le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 9 janvier 2029 pour celles de 3 ans, 9 janvier 2031 pour celles de 5 ans et au 9 janvier 2033 pour celles de 7 ans. Quant aux intérêts, ils seront payés par an sur la base d'un taux de 5,70% pour les titres ayant une durée de 3 ans, 5,90% pour ceux de 5 ans et 6% pour ceux de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.