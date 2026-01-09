Afrique: Programme d'entrepreneuriat Tef 2026 - La Fondation Tony Elumelu annonce l'ouverture des candidatures

9 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

La Fondation Tony Elumelu (Tef) a ouvert les candidatures pour le Programme d'entrepreneuriat Tef 2026, appelant les jeunes fondateurs ambitieux des 54 pays africains à postuler dès maintenant sur TEFConnect .

Selon un communiqué de presse, les candidats retenus reçoivent 5 000 $ US de capital d'amorçage non remboursable, une formation commerciale intensive, un mentorat et un accès direct au plus grand réseau d'entrepreneuriat d'Afrique.

Depuis 2015, renseigne la note, le Programme a financé plus de 24 000 entrepreneurs, formé 2,5 millions d'Africains, créé plus de 1,5 million d'emplois et généré plus de 4,2 milliards de dollars de recettes, prouvant ainsi que les entrepreneurs africains peuvent transformer le continent.

Le programme favorise également une croissance inclusive, les femmes représentant désormais 46 % des entrepreneurs du Tef - le taux de participation féminine le plus élevé jamais enregistré pour un programme de cette envergure.

S'exprimant à l'occasion du lancement de 2026, le fondateur de Tef et président du groupe Heirs Holdings, Tony O. Elumelu, Cfr, a déclaré :

« La plus grande richesse de l'Afrique, c'est son peuple... L'Afrique n'a pas besoin d'aide ; l'Afrique a besoin d'investissements, dans les infrastructures, dans les institutions, mais surtout dans sa jeunesse. ».

Par le biais de la Fondation Tony Elumelu, a-t-il dit, nous démontrons que lorsque les entrepreneurs sont soutenus, ils créent des emplois, stimulent la croissance et transforment les communautés.

Les candidatures pour le programme d'entrepreneuriat TEF 2026 sont ouvertes du 1er janvier au 1er mars 2026.

La Fondation Tony Elumelu est la principale organisation philanthropique qui soutient une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, contribue à l'éradication de la pauvreté, stimule la création d'emplois et favorise une croissance économique inclusive dans les 54 pays africains. L'action de la Tef s'appuie sur l'africapitalisme, la conviction que le secteur privé africain est le moteur le plus efficace du développement à long terme.

