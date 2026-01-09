Sénégal: Hôpital Ndamatou de Touba - Inauguration d'un bloc de quatre services

Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique informe avoir inauguré ce jeudi 8 janvier 2026, un bloc de quatre services à l'hôpital de Ndamatou de Touba.

Il s'agit d'un Service d'Accueil et d'Urgences (SAU), d'une unité de Réanimation, d'un Laboratoire moderne et d'une Banque de sang, « tous conformes aux standards internationaux », note le ministère.

Le SAU, doté d'une capacité de 14 lits, a été équipé grâce à la coopération avec la Turquie, par l'intermédiaire de l'Agence turque de coopération et de coordination (TİKA)

« Ce choix répond à une nécessité : Touba fait face à une forte pression démographique. En 2025 seulement, ce service a accueilli plus de 22 000 patients », souligne la note du ministère.

Le Dr Ibrahima Sy a réaffirmé la volonté du gouvernement de garantir un accès équitable à des soins de qualité. Il a exprimé son attachement à la ville sainte et magnifié le soutien de la Turquie dans le renforcement du système de santé.