Maroc: Près de 60 contraventions traitées par les bureaux judiciaires installés dans les stades

Les bureaux judiciaires installés au sein des stades accueillant la Coupe d'Afrique des Nations (CAN)-Maroc 2025 ont traité près de 60 dossiers relatifs à des contraventions constatées, lesquelles ont été tranchées séance tenante, a indiqué mercredi à Rabat le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Ouvrant le symposium scientifique international sur "La sécurité des grands événements sportifs : défis sécuritaires et juridiques à l'ère de la transformation numérique", le ministre a précisé que ces infractions ont été traitées directement dans les enceintes sportives abritant les matchs de la CAN, sans conduire les personnes concernées aux commissariats de police, les amendes ayant été réglées sur place.

Il a, dans ce contexte, salué une expérience efficace et la discipline dont font montre les supporters durant les rencontres de cette grand-messe sportive continentale, estimant que le football, de par sa mission morale, renforce notamment les valeurs de respect mutuel.

Par ailleurs, le ministre a affirmé que l'engouement populaire pour les matchs du football demeure difficilement atteignable par rapport aux plus grandes manifestations sportives, mettant en avant la capacité du football à promouvoir l'image du Maroc et le développement de ses institutions.