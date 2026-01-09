Maroc: La sculpture 'Paloma' enrichit le parvis du Musée Mohammed VI d'Art moderne et contemporain

La Fondation nationale des musées (FNM) a dévoilé, mercredi sur l'esplanade du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) à Rabat, la sculpture en granit "Paloma", réaffirmant sa volonté d'inclure l'art dans l'espace urbain.

Conçue par les artistes contemporains franco-espagnols Yannick Vu et Ben Jakober à Majorque en 2006, "Paloma" (colombe) est un symbole universel de paix et d'harmonie, fruit d'une donation de l'Association "Maroc, art et culture", dont la présence sur le parvis du MMVI incarne le vivre-ensemble, la coexistence et la fraternité, valeurs profondément enracinées dans l'identité marocaine.

S'exprimant à cette occasion, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, s'est réjoui de l'inauguration de cette nouvelle sculpture, remerciant l'association pour sa généreuse donation, qui s'ajoute aux oeuvres existantes du Guerrier Massaï d'Ousmane Sow, du cheval de Fernando Botero, ainsi qu'à celles d'Arman, d'Ikram Kabbaj, de Farid Belkahia et de Niki de Saint Phalle.

A l'heure où le Royaume du Maroc accueille la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), la FNM et le MMVI contribuent à cette célébration en donnant accès à cette esplanade, qui s'érige en "musée à ciel ouvert", au grand bonheur des passants en quête d'un moment d'évasion, a-t-il dit.

Pour sa part, Caroline Mondineu Jollès, présidente de l'Association "Maroc, art et culture", a souligné qu'en plus de la sculpture "Paloma", son association a acquis un dessin du peintre français Eugène Delacroix, pour le Musée Dar Niaba de Tanger, en 2023.

Saluant la Haute Sollicitude de SM le Roi Mohammed VI envers l'art et la culture, ainsi que l'engagement et les efforts de la FNM, Mme Mondineu Jollès, dont l'association a signé une convention de partenariat avec la Fondation en 2022, a affirmé vouloir mettre à disposition son expérience et son réseau au service des musées marocains.

Ben Jakober et Yannick Vu unissent leurs expressions depuis 1992, créant des pièces, souvent inspirées d'animaux archéologiques, qui célèbrent la mythologie et l'histoire. Connus pour leurs sculptures monumentales et leurs installations, ces deux artistes contemporains mélangent brillamment art, histoire et patrimoine culturel.

Bouillon de culture

Mode

L'avant-première d'"Essaouira Fashion Week", un événement dédié à la promotion de la création de mode afro-marocaine, s'est tenue récemment à la Cité des Alizés, en présence de personnalités du monde de la mode, de la culture et des médias.

Cette avant-première, réhaussée par la présence notamment du conseiller de SM le Roi et président Fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, André Azoulay et d'autres personnalités marocaines et étrangères de divers horizons, a permis de présenter des collections de jeunes designers marocains et africains, tout en posant les jalons d'une plateforme de mode à vocation internationale, dont la première édition est prévue en novembre prochain.

Avec une panoplie de créations diversifiées mêlant innovation, héritage culturel et audace créative, les designers ont su captiver aussi bien le public que des professionnels du secteur.

Selon les organisateurs, "Essaouira Fashion Week" ambitionne de favoriser les échanges Sud-Sud et de contribuer à la mise en réseau des créateurs marocains et africains, tout en renforçant la place de la Cité des Alizés en tant qu'espace de dialogue culturel et de création contemporaine.

Organisée par l'agence "COUP DE COM' PR", en collaboration avec la commune d'Essaouira et un collectif de créateurs, la première édition d'"Essaouira Fashion Week" réunira designers, artistes, médias et passionnés de mode du Maroc et d'ailleurs, afin de célébrer la créativité afro-marocaine et de positionner durablement Essaouira comme une destination incontournable du calendrier mondial de la mode.