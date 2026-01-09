Afrique de l'Ouest: Classement 2024 des SVT (Spécialistes en valeurs du trésor) - Le « Grand Chelem » d'Ecobank Sénégal

Pour la quatrième année consécutive, au terme d'une évaluation par UMOA-Titres, Ecobank Sénégal trône au sommet du classement général des Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT). Entre domination structurelle et expertise technique, retour sur un palmarès 2024 qui confirme la hiérarchie du financement souverain sénégalais.

Le financement des infrastructures et des projets de développement du Sénégal repose sur un écosystème d'élite. Dans ce dispositif, les SVT sont les partenaires stratégiques chargés de mobiliser l'épargne régionale pour le Trésor Public.

Conformément aux textes en vigueur, UMOA-Titres procède, chaque année, en collaboration avec les Trésors Nationaux, à l'évaluation de la performance des SVT, dans une dynamique d'optimisation continue du Marché des Titres Publics. Elle évalue ainsi leur performance sur 100 points, scrutant leur engagement sur le marché primaire (50 pts), leur dynamisme sur le marché secondaire (35 pts) et la qualité de leur relation avec l'État (15 pts).

Une hégémonie historique : La "Manita" d'Ecobank

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'édition 2024 consacre une nouvelle fois Ecobank Sénégal à la première place du classement général. Cette quatrième victoire d'affilée n'est plus une simple performance conjoncturelle ; elle témoigne d'une capacité de bilan et d'une organisation technique qui semblent, à ce jour, inégalées sur la place de Dakar. L'institution devance deux autres piliers du secteur : CBAO-Groupe Attijariwaffa Bank (2ème) et Bank Of Africa (BOA) Sénégal (3ème).

Les piliers de la performance

2024 pour maintenir cette pole position, le leader a dû s'illustrer sur tous les fronts :

Marché Primaire (Les enchères) : Ecobank Sénégal occupe la 1ère place, garantissant à l'État une absorption massive de ses nouveaux titres lors des adjudications. L'institution a su maintenir sa 1ère place sur la participation aux adjudications, prouvant sa capacité à mobiliser des fonds dès l'émission des titres.

Qualité de Service : Elle arrive également en tête du classement qualitatif, soulignant une relation de conseil et de proximité d'excellence avec le Trésor National. Sa 1ère place au classement qualitatif démontre une synergie parfaite avec le Trésor National, un facteur clé pour la régularité du financement.

Marché Secondaire (La revente) : Sur ce segment de la liquidité, c'est toutefois la BOA Sénégal qui prend le leadership, suivie par la CBAO et Ecobank. Cela montre que si Ecobank est le premier acheteur de la dette publique, la BOA joue un rôle moteur pour permettre aux autres investisseurs de revendre leurs titres.

Malgré une 3ème place sur le marché secondaire cette année (derrière la BOA et la CBAO), son avance sur les autres critères lui permet de conserver son rang de n°1 au classement général pour la quatrième année d'affilée.

Un marché de plus en plus régional

Le classement révèle que le financement du Sénégal attire bien au-delà de ses frontières. Coris Bank Burkina se hisse à la 4ème place du général, devant l'intermédiaire boursier CGF Bourse (5ème) et Orabank Togo (6ème). Cette présence d'acteurs régionaux prouve que la signature du Sénégal reste l'une des plus attractives de l'UEMOA.

Alors que le Sénégal affiche des ambitions de croissance forte pour 2025 et 2026, la stabilité de ce réseau de SVT est un atout majeur. La suprématie prolongée d'Ecobank Sénégal offre au Trésor une visibilité précieuse, assurant que, quelle que soit la conjoncture, l'État peut compter sur des partenaires solides pour transformer ses titres de créance en leviers de développement.

Qu'est-ce qu'un SVT ?

Dans l'écosystème financier de l'UEMOA, si la BCEAO régule la monnaie, les Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT) sont les piliers du marché des titres publics. Ils sont les partenaires privilégiés des Trésors nationaux (Sénégal, Côte d'Ivoire, etc.) pour financer les budgets des États.

Le SVT est un agrément accordé par le Ministre des Finances d'un État membre à une banque ou à une Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI). Ce statut leur confère un rôle d'intermédiaire exclusif ou prioritaire sur le marché des titres de créance souverains (bons et obligations du Trésor).

Leurs trois missions principales

Les SVT agissent sur deux fronts pour assurer que les États puissent lever des fonds de manière fluide :

L'animation du marché primaire (Les enchères) : Ils ont l'obligation de participer aux adjudications (émissions de titres). Ils garantissent à l'État qu'une partie significative de ses besoins de financement sera couverte en soumettant des offres d'achat systématiques.

L'animation du marché secondaire (La revente) : Ils assurent la "liquidité". Si un investisseur possède une obligation du Trésor ivoirien et veut la vendre avant son échéance, le SVT doit être prêt à lui racheter (rôle de teneur de marché). Cela rassure les investisseurs qui savent qu'ils peuvent sortir du marché à tout moment.

Le conseil et la promotion : Ils conseillent les Trésors publics sur les périodes propices pour lancer un emprunt et font la promotion des titres publics auprès des investisseurs locaux et internationaux.

Un statut tant convoité

Malgré des obligations strictes, les institutions financières se battent pour ce label car il offre des avantages stratégiques : un accès privilégié : Ils ont un accès direct aux émissions de titres publics ; une crédibilité : le label "SVT" est un gage de solidité financière et d'expertise reconnu par la BCEAO et les investisseurs ; des opérations de refinancement : les titres publics qu'ils détiennent sont les actifs les plus sûrs (actifs sans risque) qu'ils peuvent ensuite donner en garantie à la BCEAO pour obtenir des liquidités.

En résumé, les SVT sont les "grossistes" de la dette publique. Sans eux, les États de l'Union auraient beaucoup de mal à financer leurs projets d'infrastructures ou leurs déficits budgétaires, car ils assurent que le papier d'État reste une valeur sûre et échangeable.