Sénégal: Les 2 Premiers ministres saluent les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des grands projets bilatéraux

À l'invitation de Ousmane Sonko, Premier Ministre de la République du Sénégal, EL Moctar Ould Djay Premier Ministre de la République Islamique de Mauritanie, a effectué une visite de travail et d'amitié au Sénégal, les 08 et 09 janvier 2026, à la tête d'une importante délégation.

Selon le communiqué de presse conjoint, cette visite, qui fait suite à celle effectuée par Ousmane Sonko à Nouakchott, du 12 au 14 janvier 2025, s'inscrit dans la continuité du renforcement du partenariat stratégique entre le Sénégal et la Mauritanie, fondé sur des liens géographiques, historiques, culturels et humains profonds, et sur une volonté partagée de bâtir une coopération mutuellement bénéfique, basée sur la confiance et la solidarité.

Selon le communiqué, les deux Premiers Ministres se sont félicités de la qualité du dialogue politique entre Dakar et Nouakchott, illustrée par la fréquence des échanges entre les Chefs d'État et les autorités gouvernementales ainsi que par une parfaite entente et une convergence de vues sur de nombreux sujets.

Ils ont ainsi réaffirmé leur attachement au maintien d'une concertation permanente sur les questions d'intérêt commun, notamment l'économie, l'énergie, la pêche, la sécurité, la mobilité, la gestion concertée des flux migratoires, l'agriculture, l'élevage, la santé, les transports, les infrastructures et l'enseignement supérieur.

Dans cette perspective, ils sont convenus de réactiver le Groupe d'impulsion interministériel recommandé par la treizième session de la Grande Commission mixte de coopération , chargé du suivi de la mise en œuvre des accords signés 2 entre les deux pays. Par ailleurs, les deux parties sont convenues de mettre en œuvre le programme de coopération en matière d'enseignement supérieur signé le 05 novembre 2025.

Durant la séance de travail élargie, renseigne le document, les deux délégations ont salué les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des grands projets bilatéraux, en particulier le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (Gta), symbole du partenariat énergétique et industriel entre les deux pays, et le pont de Rosso, infrastructure stratégique pour la libre circulation des personnes et des biens mais aussi pour l'intégration régionale.