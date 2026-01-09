Tunisie: Les prix à la consommation augmente de 0,2% en décembre 2025

9 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

En Tunisie, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2% en décembre 2025 par rapport à novembre 2025, selon l'Institut National de la Statistique (INS).

«Cette hausse est principalement due à l'augmentation des prix du groupe Habillement et chaussures (+1,7%) et du groupe Services de restauration, cafés et hôtellerie (+0,6%), tandis que les prix du groupe Alimentation ont diminué de 0,2%» ont souligné les responsables de l'INS. Selon eux, la diminution des prix du groupe des produits alimentaires est due à la baisse des prix des huiles alimentaires (-2,4%), des légumes (-2%) et de la volaille (-0,8%). En revanche, les prix des fruits frais ont augmenté de 2,7% et ceux des poissons frais de 0,8%.

Concernant les prix des produits du groupe Habillement et chaussures, leur augmentation de 1,7% est liée a la hausse des prix des articles d'habillement de 1,9% et ceux des chaussures de 1,6%. Pour ce qui est des prix du groupe service restaurants, cafés et hôtels, l'INS explique leur augmentation de 0,6% par celle des prix des services d'hébergement de 2,8%.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.