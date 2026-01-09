Tunisie: Les prix à la consommation augmente de 0,2% en décembre 2025

En Tunisie, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2% en décembre 2025 par rapport à novembre 2025, selon l'Institut National de la Statistique (INS).

«Cette hausse est principalement due à l'augmentation des prix du groupe Habillement et chaussures (+1,7%) et du groupe Services de restauration, cafés et hôtellerie (+0,6%), tandis que les prix du groupe Alimentation ont diminué de 0,2%» ont souligné les responsables de l'INS. Selon eux, la diminution des prix du groupe des produits alimentaires est due à la baisse des prix des huiles alimentaires (-2,4%), des légumes (-2%) et de la volaille (-0,8%). En revanche, les prix des fruits frais ont augmenté de 2,7% et ceux des poissons frais de 0,8%.

Concernant les prix des produits du groupe Habillement et chaussures, leur augmentation de 1,7% est liée a la hausse des prix des articles d'habillement de 1,9% et ceux des chaussures de 1,6%. Pour ce qui est des prix du groupe service restaurants, cafés et hôtels, l'INS explique leur augmentation de 0,6% par celle des prix des services d'hébergement de 2,8%.