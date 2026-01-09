Maroc: Chefchaouen à l'heure du 36ème Festival national de la poésie marocaine moderne

L'Association "les Amis d'Al Mouaatamid" organise, du 15 au 17 janvier à la bibliothèque municipale Manahil Al Irfane de Chefchaouen, la 36ème édition du Festival national de la poésie marocaine moderne, sous le signe "Résider poétiquement dans une patrie unifiée".

Organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Culture -, en partenariat avec la province et la commune de Chefchaouen, la direction provinciale du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, ainsi que d'autres partenaires institutionnels, cette édition verra la participation de poètes représentant diverses régions du Royaume, reflétant la richesse des courants culturels marocains.

Selon un communiqué des organisateurs, cette édition sera marquée par un hommage et une reconnaissance envers des poètes ayant une empreinte particulière dans le paysage poétique, littéraire et médiatique national, à savoir Fatima Baroudi, Abdelhamid Jmahri, Latifa Meskini, Zoubir Khayat, Jamal Amach et Maryam Atwif, en plus de l'ancien membre du bureau de l'association, Abdessalam Ben Tahakit.

Le programme de la manifestation, qui accueillera, à l'instar des éditions précédentes, des critiques, poètes et artistes de divers horizons, inclut des soirées poétiques, une rencontre-débat, des performances artistiques et une exposition consacrée au "Diwan" de la poésie marocaine.

L'objectif de cet événement culturel est de permettre à un large public de découvrir les nouveautés de la création poétique nationale, de célébrer la poésie et les poètes, et de mettre en valeur le riche patrimoine culturel et littéraire que Chefchaouen a accumulé au fil des années.

Dans le cadre de l'ouverture du festival sur le milieu éducatif, des ateliers seront proposés à environ 20 élèves des différents établissements scolaires de la région, sous le signe "La créativité poétique au coeur de la vie scolaire", animés par les professeurs Abdelghani Aarif, Zoubir Khayat et Maryam Kardoudi.

Ces ateliers comprendront une présentation simplifiée des caractéristiques de l'écriture poétique arabe, des entraînements à l'écriture de textes poétiques, et la présentation de certains écrits des élèves réalisés durant ces ateliers.

Par ailleurs, dans le cadre d'une master class intitulée "Un poète dans notre établissement", un des poètes marocains participant au festival sera invité pour une séance de discussion ouverte avec les élèves sur la création poétique.

De même, la bibliothèque de l'établissement scolaire hôte sera enrichie de quelques recueils poétiques récemment publiés, en soutien des talents émergents et en renforcement du rôle de la culture dans l'amélioration de l'éducation et de la vie scolaire.

En outre, la rencontre-débat, qui sera animée par le journaliste et poète Said Kobrite, coïncide avec le 68ème anniversaire de la fondation de l'Association "les Amis d'Al Mouaatamid" (1958-2026), et verra la participation de plusieurs figures littéraires marocaines éminentes, notamment Najib El Aoufi, Abdelghani Aarif, Mohamed Al Anaz et Ismaïl Allali.