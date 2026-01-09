Maroc: Port de Laâyoune - Hausse de 17 % des débarquements de la pêche à fin novembre dernier

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Laâyoune ont enregistré, durant les onze premiers mois de l'année en cours, une hausse de 17 % en poids et de 5 % en valeur, selon l'Office national des pêches (ONP).

Les quantités débarquées dans ce port se sont élevées à fin novembre dernier à 207.500 tonnes (T), contre 176.620 T à la même période de 2024, pour une valeur marchande de 1,52 milliard de dirhams (MMDH), contre 1,44 MMDH un an auparavant, précise l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées ont augmenté de 28 % pour atteindre 175.508 T, correspondant à une valeur de 680,22 millions de dirhams (MDH), contre 137.588 T générant des recettes estimées à 564,77 MDH à fin novembre 2024 (+20 %), rapporte la MAP.

En revanche, les captures des poissons blancs au niveau de cette infrastructure portuaire ont reculé de 20 % pour s'établir à 23.679 T, pour une valeur estimée à 309,53 MDH (-8 %), contre 337,60 MDH/ 29.553 T un an auparavant.

Concernant les céphalopodes, les débarquements ont accusé une légère baisse de 9 % en volume avec 8.280 T, pour des recettes de 528,97 MDH (-1 %), contre 9.052 T et 532,09 MDH à la même période de 2024.

Par ailleurs, les captures de crustacés ont reculé de 93 % pour se chiffrer à 32 T avec des recettes évaluées à 3,58 MDH (-77 %), contre 457 T ayant généré 15,28 MDH un an auparavant.

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 1.048.347 T à fin novembre dernier, en baisse de 15% par rapport à la même période une année auparavant.

En valeur, ces débarquements ont reculé de 4% à plus 9,57 MMDH, contre plus de 9,95 MMDH en glissement annuel.