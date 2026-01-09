Maroc: Settat - Les récentes précipitations de bon augure pour l'agriculture et les nappes phréatiques

Les récentes précipitations enregistrées dans la province de Settat sont de bon augure pour l'agriculture et les nappes phréatiques, après plusieurs années de disette et de stress hydrique, affirme Ali Amamou, chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA).

"Les pluies enregistrées en cette saison agricole contribueront sans nul doute à l'amélioration du couvert végétal, à la baisse des prix du fourrage et autres aliments pour animaux tout en motivant les agriculteurs à cultiver plus", a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP, avant de relever leur impact positif dans l'amélioration des structures des sols et la réduction de la déperdition des eaux sous l'effet de l'évaporation, ce qui favorise une meilleure pousse des cultures.

Pour ce spécialiste de l'amélioration génétique du blé, les abondantes précipitations enregistrées contribueront au renflouement des nappes phréatiques, ce qui favorise le non-recours à l'irrigation et aussi des conditions idéales pour l'agriculture.

Concernant la situation des barrages, il a indiqué que les petits barrages au niveau du bassin hydraulique de l'Oum Errabiâ affichent un taux de remplissage supérieur à 80%, tandis que pour les grands barrages, les retenues se sont nettement améliorées.

Et d'assurer que tous les indicateurs sont au vert pour les cultures d'automne, notamment le blé et l'orge avec la promesse d'une bonne saison agricole.

Une espérance également partagée par les agricultures de la région qui espèrent tourner définitivement la sinistre page de la sécheresse.

Bouchaib Mohcine, agriculteur à Lkradid près du barrage Daourat, déclare, à ce propos, que les récentes précipitations ont ravivé les espoirs après les années de vaches maigres, notant que la région n'a pas connu de telles pluies depuis de longues décennies.

Des précipitations qui auront un impact positif sur le couvert végétal et allégeront du coup le fardeau des dépenses pour les éleveurs, se félicite-t-il au micro de la MAP.

De même, Abdelghani Hamzoui, agriculteur à Ouled Said, se réjouit de cette situation propice, à ses yeux, à la prospérité des pâturages et augurant une bonne année agricole sur les plans quantitatif et qualitatif.

Selon des données de la Direction provinciale de l'agriculture à Settat, les superficies cultivées en céréales d'automne au niveau de cette province s'élèvent à 318.600 hectares contre plus de 10.000 hectares pour le fourrage et 1.200 hectares pour les légumes.

De même source, il ressort que cette province a enregistré à ce jour 222 mm de précipitations contre seulement 55,7 mm l'année dernière à la même période.