Maroc: Dépôts bancaires - 1.315 MMDH en onze mois

Les dépôts auprès des banques se sont établis à 1.315 milliards de dirhams (MMDH) au terme des onze premiers mois de 2025, en progression annuelle de 7,3%, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Les dépôts des ménages ont enregistré, d'une année à l'autre, une hausse de 6,4% pour s'établir à 963,1 MMDH dont 220,8 MMDH détenus par les MRE (Marocains résidant à l'étranger), précise BAM dans son récent tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires".

Pour les entreprises non financières privées, leurs dépôts ont atteint 234,4 MMDH, soit une progression annuelle de 12,2%.

La Banque centrale fait également savoir que les taux de rémunération des dépôts à terme ont marqué, d'un mois à l'autre, des baisses de 47 points de base (pbs) pour ceux à 6 mois et de 11 pbs pour ceux à 12 mois, s'établissant respectivement à 2,31% et à 2,6% à fin novembre 2025. Pour ce qui est du taux minimum de rémunération des comptes d'épargne, il a été fixé à 1,61% pour le premier semestre 2026, soit une baisse de 30 pbs par rapport au semestre précédent.