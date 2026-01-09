Maroc: Revenus en monnaies étrangères - La DGI fixe le taux de change pour 2025

9 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

La Direction générale des impôts (DGI) vient d'arrêter la base de conversion des revenus perçus en monnaies étrangères au titre de l'année 2025.

Ainsi, il faudra retenir comme taux de change 10,55 dirhams (DH) pour 1 euro, 9,344 DH pour 1 dollar américain, 12,323 DH pour 1 livre sterling (anglaise) et 11,271 DH pour 1 franc suisse, précise la DGI dans une note.

Le cours des devises est publié annuellement à la même période afin de déterminer la base imposable en dirhams des revenus de source étrangère perçus au titre de l'exercice écoulé.

