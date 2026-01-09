Gabon: L'UFIGA et la SETRAG annoncent la validation d'un accord tarifaire pour la période 2025-2026

9 Janvier 2026
Infos Plus Gabon (Libreville)

LIBREVILLE — L'Union des Forestiers et Industriels du Bois du Gabon (UFIGA) et la Société d'Exploitation du Transgabonais (SETRAG) informent l'opinion publique, les autorités et l'ensemble des acteurs de la filière bois, qu'un accord tarifaire a été conclu pour encadrer les prestations de transport ferroviaire des grumes sur la période 2025-2026.

Fruit d'un dialogue constructif, cet accord tarifaire prend en compte l'intérêt des deux parties et s'accompagne de la levée de la mesure imposant le paiement comptant avant toute prestation.

Pour l'année 2027, des discussions seront engagées au cours de cette année pour définir les modalités de l'évolution tarifaire.

A travers cet accord, la SETRAG et l'UFIGA réaffirment leur volonté de maintenir une collaboration durable et transparente, au service de la compétitivité de la filière bois et du développement économique du Gabon (Source SETRAG).

