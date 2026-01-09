Congo-Brazzaville: Hiswaca - Une nouvelle plateforme numérique au service de la statistique nationale

L'ONG Pratic a présenté, le 8 janvier à Brazzaville, la plateforme numérique Hiswaca, un outil innovant dédié à la gestion des données statistiques. La mise en place de cette plateforme constitue une avancée dans le déploiement, au Congo, des activités du projet d'Harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (Hiswaca) financé par la Banque mondiale.

Conçue et réalisée par la startup "Génération numérique", lauréate du hackathon Hiswaca, cette plateforme se veut une solution innovante destinée à moderniser les dispositifs de formation, tout en améliorant la gestion académique et administrative des institutions spécialisées. Elle ambitionne également de renforcer l'exploitation intelligente des données statistiques et de planification, répondant ainsi aux exigences actuelles de gouvernance numérique et d'aide à la décision publique.

Selon le jeune développeur de la startup, Richel Mpassi, la plateforme Hiswaca permet aux institutions et aux utilisateurs d'accéder, en temps réel, à des données statistiques classées par indicateurs économiques, démographiques et sociaux. « Tout utilisateur peut consulter et télécharger les données dans plusieurs formats, notamment Excel, PDF ou JSON. Une API a également été intégrée afin de permettre à d'autres organisations ou entreprises de réutiliser ces données pour développer leurs propres solutions », a-t-il expliqué.

Prenant la parole à cette occasion, le coordonnateur national du projet Hiswaca, Patrick Valery Alakoua, a salué une réalisation qui va bien au-delà d'un simple portail web. Selon lui, cet outil symbolise une nouvelle étape où la technologie se met au service du développement, de la transparence et de la participation citoyenne. « Cette plateforme incarne l'engagement du projet pour l'accessibilité des données, la valorisation de l'innovation juvénile et la rigueur scientifique exprimée à travers une interface moderne et inclusive », a-t-il estimé.

Le président de l'ONG Pratic, Luc Missidimbazi, a pour sa part souligné le caractère stratégique de la plateforme, qu'il qualifie à la fois d'outil institutionnel, d'information et de formation. « Hiswaca permettra de diffuser des données fiables à un public national et international, de faciliter le travail des institutions comme le Centre national de formation des statistiques, de la démographie et de la planification, l'Institut national de la statistique et d'autres structures, tout en renforçant les capacités des acteurs du secteur », a-t-il indiqué. Il a également mis en avant les aspects techniques de la plateforme, notamment la sécurisation des systèmes et l'intégration d'outils conversationnels intelligents, tels que les chatbots, pour en améliorer l'utilité et l'accessibilité.