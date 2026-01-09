Soudan: Le Ministère des AE regrette le communiqué conjoint publié par la Commission de l'UA

Le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale a exprimé le regret sur le communiqué conjoint publié par la Commission de l'Union Africaine (UA) le 6 Janvier 2026, intitulé « le communique conjoint de la Commission de l'Union Africaine et des Emirats Arabes Unis (EAU) », tout en le qualifiant de présentation non objective de l'affaire soudanais qui reprend un discours assimilant le gouvernement du Soudan à une milice terrorise condamnée par la communauté internationale, y compris l'Union Africaine, dans de multiples occasions, dont le plus récemment le massacre El-Fashir.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale rappelle à la Commission de l'Union africaine que son communiqué conjoint a été publié avec un pays qui soutient la milice rebelle et qui est son partenaire dans le massacre du peuple soudanais et la violation de ses droits fondamentaux.

De plus, ce communiqué a été publié sans aucune occasion officielle ni forum réunissant d'autres États membres de l'Union africaine, et en partenariat avec un pays qui n'est pas membre de l'UA, ce qui soulève de sérieuses questions quant au rôle attendue de la Commission pour la résolution des conflits dans le continent, en contradiction avec le principe des « solutions africaines aux problèmes africains ».

Le ministère a également condamné l'appel renouvelé du communiqué à une trêve humanitaire inconditionnelle, malgré la position clairement exprimée par le gouvernement du Soudan sur le cessez-le-feu, confirmée par l'initiative de paix pour le Soudan annoncée par le Premier ministre le 22 décembre 2025 devant le Conseil de sécurité des Nations unies.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette initiative a été accueillie par le Secrétaire général des Nations unies et approuvée par des organisations régionales et internationales, y compris l'Union africaine elle-même, ce qui soulève d'autres questions quant à la position réelle de la Commission à l'égard de l'« initiative de paix au Soudan ».

Le gouvernement du Soudan a réaffirmé son engagement ferme à rétablir la paix conformément aux aspirations et aux demandes légitimes du peuple soudanais, ainsi que sa disposition à s'engager dans toute initiative qui soutient véritablement cet objectif.

Dans le même temps, le gouvernement soudanais affirme que toute initiative qui le mettrait sur un pied d'égalité avec la milice terroriste Al-Daglo et qui reprendrait les mêmes termes du communiqué regrettable de la Commission de l'Union africaine ne sera ni accepté par le peuple soudanais ni prise en considération par le gouvernement du Soudan.