Sénégal: Kédougou - 60 orpailleurs de nationalité étrangère interpellés à Saraya

Des éléments du 34e Bataillon d'infanterie de Moussala (sud-est), dans la zone militaire n°4 ont démantelé, un site clandestin d'extraction de minéraux précieux et interpellé soixante orpailleurs de nationalité étrangère avec des équipements, sur les berges de la Falémé, précisément dans la commune de Bembou, département de Saraya, a-t-on appris jeudi de source sécuritaire.

"L'opération a conduit à l'interpellation de soixante orpailleurs clandestins de nationalité étrangère impliqués dans des pratiques illégales. Il s'agit de seize ressortissants burkinabè et quarante-quatre ressortissants maliens", précise la source sécuritaire.

Elle ajoute que "cette patrouille a permis aussi la saisie de plusieurs équipements servant à l'exploitation frauduleuse du sable minier".

" Il s'agit notamment de neuf motocyclettes, deux brouettes, huit tricycles, et de quinze motopompes", a-t-elle cité, signalant que quarante-deux engins artisanaux, communément appelés "cracheurs" utilisés pour le traitement du sable minier, ont été détruits sur place par les forces de défense et sécurité, afin d'empêcher toute reprise immédiate d'activités illégales.

Selon la même source "les militaires ont ciblé, lors de cette patrouille, les environs immédiats des localités de Kolia et de Moussala, des zones régulièrement confrontées aux activités d'orpaillage illicites".

Ces opérations découlent de l'interdiction stricte de toute activité minière dans un périmètre de 500 mètres, à partir de la rive gauche de la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal.

Le gouvernement sénégalais a suspendu en août 2024, toute activité minière sur le long de la Falémé jusqu'au 30 septembre 2027.

Cette mesure vise à restaurer la qualité de l'eau et préserver la biodiversité de ce sous-affluent du fleuve Sénégal, vital pour les populations locales.