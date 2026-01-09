Soudan: Le ministre de la richesse animale rencontre le représentant de l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture

9 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le ministre de la richesse animale et de la pêche, professeur Ahmed Al-Tajani Al-Mansouri, a salué le soutien continu accordé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au secteur de la richesse animale et de la pêche.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre mercredi dans son bureau avec le représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Soudan, Hong Bang, en présence du sous-secrétaire du ministère, Dr Ammar Al-Cheikh Idris, aux locaux du ministère à l'Institut de recherches de la richesse animale dans l'État de la Mer Rouge.

