Sénégal: Production minière, de l'électricité et du ciment - Des hausses significatives enregistrées en octobre 2025

Au Sénégal, le mois d'octobre 2025 peut être considéré comme celui de toutes les performances. Selon le document de repères statistiques publié, le 8 janvier, par l'Agence nationale des statistiques et de la démographie (Ansd), la production minière a augmenté de manière significative, de même que celle de l'électricité et du ciment.

L'Agence nationale des statistiques et de la Démographie (Ansd) a publié, le jeudi 8 janvier, son document de repères statistiques pour le mois d'octobre 2025. Selon le document, au mois sous revue, la production minière est marquée par une hausse en valeur de l'attapulgite (+23,3 %), d'or (+15,6 %) et de zircon (+9,2 %) par rapport au mois précédent. Celle de sel iodé se rétracte de 60,1 % sur la même période.

Comparées à octobre 2024, les productions en valeur d'or (+21,3 %) et de sel iodé (+2,8 %) s'améliorent au mois sous revue. Par contre, celle de zircon (-23,9 %) recule au mois sous revue. S'agissant de la production en valeur de l'attapulgite, elle stagne sur la même période. Au mois sous revue également, mentionne l'Ansd, la production industrielle, mesurée par l'Indice harmonisé de la production industrielle (Ihpi), s'est accrue de 25,6 % en variation annuelle. Cette dynamique est attribuable à la bonne tenue des industries extractives (+49,7 %) et, dans une moindre proportion, à la hausse de la production d'électricité, de gaz et d'eau (+12,5 %), ainsi que des industries manufacturières (+10,5 %).

Pour ce qui est du ciment, la production de ciment se relève de 10,6 % de même que les ventes locales (+18,3 %) et les exportations (+2,5 %) de ciment en variation mensuelle. En rythme annuel, la production de ciment progresse de 15,3 %. Celle-ci s'accompagne d'un accroissement des exportations (+42,1 %) et des ventes locales (+10,1 %) de ciment sur cette même période.

Compte tenu de tous ces indicateurs, au mois d'octobre 2025, l'économie sénégalaise a enregistré des gains de compétitivité-prix évalués à 1,0 % en variation mensuelle. Ce résultat est imputable aux effets combinés du différentiel d'inflation favorable (-0,5 %) et de la dépréciation du FCfa par rapport aux monnaies des pays partenaires (-0,5 %). Face aux pays partenaires membres de l'Uemoa, il est évalué des pertes de compétitivité estimées à 0,1 % et résultant d'un différentiel d'inflation défavorable pour l'économie sénégalaise.

En revanche, vis-à-vis de ses partenaires de la zone euro, la compétitivité de l'économie nationale s'est améliorée de 0,7 % en liaison avec le différentiel d'inflation favorable.

En octobre, il faut également noter que le Chiffre d'affaires (Ca) des services (+7,2 %) se relève en rythme mensuel. Celui du commerce se replie de 2,8 % sur la période. La hausse du chiffre d'affaires des services s'explique principalement par l'accroissement de ceux de l' « Enseignement » (+131,9 %), des « activités immobilières » (+23,4 %), des « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (+20,6 %), des « activités financières et d'assurance » (+19,7 %) et du « transport » (+11,0 %). S'agissant du commerce, la régression s'explique par la contraction du Ca du « commerce de détail » (-4,9 %) et du « Commerce de gros » (-4,7 %).

Relèvement de 12 % du trafic aérien

En octobre 2025, le trafic aérien au Sénégal est marqué par une augmentation du fret aérien (+12,6 %) et des mouvements d'aéronefs (+4,2 %), en comparaison avec le mois précédent, tandis que le nombre total de passagers a baissé de 3,3 % sur la même période. En variation annuelle, la quantité de fret (-14,9 %) fléchit à l'instar des mouvements d'aéronefs (-8,0 %) et du nombre total de passagers (-0,7 %).