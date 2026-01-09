Afrique: Diplomatie parlementaire - Le Sénégal renforce ses alliances stratégiques au Maroc

En visite officielle au Royaume du Maroc, à l'invitation des autorités parlementaires marocaines, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a entamé, ce jeudi 8 janvier, une série de rencontres de haut niveau illustrant la volonté du Sénégal de consolider ses alliances stratégiques et de renforcer la diplomatie parlementaire avec le Royaume chérifien.

À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale s'est successivement entretenu avec Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des Représentants, puis avec Mohamed Ould Errachid, président de la Chambre des Conseillers. Ces échanges ont permis de réaffirmer l'excellence des relations entre Dakar et Rabat, saluées par les autorités marocaines comme un partenariat dynamique et exemplaire. Cette visite intervient dans un contexte marqué par l'annonce prochaine d'une visite de travail du Premier ministre sénégalais, Monsieur Ousmane Sonko, dans le cadre des travaux du Comité mixte sénégalo-marocain.

Dans le cadre de cette mission, El Malick Ndiaye a également rencontré le ministre marocain de l'Équipement et de l'Eau, Monsieur Nizar Baraka. Les discussions ont porté sur l'expertise marocaine en matière de gestion des ressources hydriques, notamment dans les domaines des projets hydro-agricoles, du transfert d'eau, de la désalinisation et du programme Preferlo. L'objectif est de renforcer les capacités du Parlement sénégalais dans le suivi et l'évaluation des grands projets structurants de l'État, en particulier ceux liés à l'accès à l'eau et à la sécurité hydrique.

Le président de l'Assemblée nationale s'est par ailleurs entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Monsieur Nasser Bourita. Cette rencontre s'inscrit dans une volonté partagée de consolider la coopération bilatérale et la coopération Sud-Sud, et d'en faire un modèle de référence en Afrique, fondé sur la solidarité, le partage d'expériences et un partenariat durable.

Selon la même source, cette visite officielle a permis de convenir avec les autorités parlementaires marocaines de l'organisation de la deuxième session du Processus des États atlantiques africains à Dakar, dans les mois à venir, confirmant ainsi le rôle central du Sénégal dans la promotion du dialogue parlementaire, de l'intégration régionale et de la coopération africaine.