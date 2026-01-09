Afrique: Les « Lions » à la chasse aux « Aigles » pour le carré d'as

L'affiche entre le Sénégal et le Mali sera l'une des plus succulentes des quatre quarts de finale de la Can « Maroc 2025 ». Dans ce chaud derby de la sous-région ouest-africaine, les « Lions » devront faire preuve de maîtrise collective, de solidité défensive et de réussite offensive pour gagner et s'ouvrir les portes des demi-finales.

Elles étaient 24 équipes au départ, il n'en reste plus que 8 dont le Sénégal et le Mali qui s'affrontent ce vendredi 9 janvier au Grand stade de Tanger. L'équipe nationale du Sénégal, qui s'est défait du Soudan (3-1), doit franchir une nouvelle étape avant d'accéder au dernier carré. Dans un derby régional toujours palpitant et très disputé, les « Lions » croisent le fer avec un adversaire plus redoutable que les « Crocodiles du Nil ». Mais, l'unique objectif pour les hommes de Pape Thiaw reste la victoire. Ce qu'ils ont toujours réussi à obtenir sauf face à la Rd Congo (1 - 1). Le Botswana (3 - 0), le Bénin (3 - 0), le Soudan (3 - 1) ont subi les foudres de Sadio Mané et ses coéquipiers. Durant leurs quatre premières sorties, il y a eu du très bon, du bon et du moins bon.

Le Sénégal a toujours inscrit au moins un but lors de ses rencontres. Les « Lions » sont toujours revenus au score quand ils ont été menés. La défense a fait preuve d'une certaine solidité. Le milieu de terrain affiche de la confiance. L'attaque, malgré les occasions vendangées, est tout de même parvenue à faire trembler les filets à 10 reprises. Les cadres que sont Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye et Sadio Mané tiennent leur rang. De jeunes joueurs comme Habib Diarra, Ibrahim Mbaye, Malick Diouf..., qui découvrent la compétition pour la première fois dans leur jeune carrière, se montrent à leur avantage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un mélange d'expérience et de jeunesse, concocté par Pape Thiaw, et associé à une bonne ambiance de groupe, permet au Sénégal de rêver d'un nouveau titre continental après le sacre de 2022 au Cameroun. Il faudra tout d'abord écarter une bonne équipe du Mali qui avance malgré des accrocs. Dans la poule du pays organisateur, le Maroc, les « Aigles » sont parvenus à décrocher la deuxième place et la qualification sans pour autant remporter la moindre victoire. Le Mali a été tenu en échec par des équipes moins huppées comme la Zambie (1 - 1) et les Comores (0 - 0). Yves Bissouma et ses coéquipiers se sont tout de même révoltés face au Maroc qu'ils ont neutralisé devant son public (1 - 1) après avoir été menés au score.

Avec un jeu très agressif, le Mali a réussi à se sortir d'une situation très compliquée face à la Tunisie, en 8e de finale. Évoluant à dix depuis la 26e minute, suite à l'expulsion de Woyo Coulibaly, les Maliens ont reçu un autre coup de massue en encaissant un but à la 88e minute. Ils y ont tout de même cru jusqu'au bout, décrochant un pénalty transformé par Lassine Sinayoko (96e) dans les ultimes minutes. Les hommes de Tom Saintfiet, qui ont fait preuve d'une grosse résilience, se hissent ainsi en quart où ils croiseront leur rival du Sénégal. Comme leur a dit la légende Seydou Keita après la qualification, il n'y a plus de favori. Les « Aigles » joueront crânement leur chance contre le Sénégal. Aux « Lions » de répondre sur la pelouse avec une envie et une détermination sans faille.

Avec le retour de suspension de Kalidou Koulibaly, on devrait avoir plus de solidité en défense. En plus d'être bon derrière, l'efficacité offensive sera la clé du match. Dans le secteur de l'attaque, des joueurs comme Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, très attendus, mais peu décisifs, devront sortir de leur torpeur pour plumer les « Aigles » du Mali et poursuivre la chasse au trophée continental.