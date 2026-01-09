Togo: Entre critique et standing ovation

À défaut de programme politique et de soutien populaire, les mouvements d'opposition se contentent de déclarations à la presse. Une manière d'exister.

Le Front citoyen Togo debout (FCTD), pourtant habitué aux critiques du régime, a salué l'appel du président du Conseil à une "culture politique nouvelle". Un exercice d'équilibrisme remarquable.

Faure Gnassingbé souhaite une opposition qui "questionne, alerte et propose" dans le respect, où l'on "critique les idées, mais jamais les personnes". Le porte-parole du FCTD, Dr David Dosseh, applaudit cette vision et plaide pour des "critiques constructives" plutôt que des invectives.

Mais attention : tout en saluant le discours, M. Dosseh réclame... des actes concrets. Il faudrait, selon lui, que "le régime respecte les libertés reconnues par la Constitution" et que la justice fonctionne correctement. "Nous espérons que pour une fois, son message sera suivi d'actes concrets", lance-t-il prudemment.

Entre salutations au pouvoir et réclamations timides, Togo Debout illustre le paradoxe d'une opposition qui cherche encore sa voie entre l'effacement et la pertinence.