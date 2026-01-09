Ile Maurice: Abondance de légumes - Un répit bienvenu en ce début d'année

En ce début d'année, les étals des marchés affichent des couleurs rassurantes. Les légumes sont présents en abondance, offrant aux consommateurs un choix appréciable, tant en variétés qu'en prix. Une situation qui contraste avec les années précédentes où, à la même période, les intempéries avaient fortement perturbé la production agricole, rendant certains produits rares, voire absents, des champs comme des tables familiales.

Selon Kailash Ramdhary, porte-parole du Farmers in Agriculture, Livestock & Cooperative Organic Network, cette dynamique positive devrait se maintenir encore quelques semaines. «Jusqu'au 20 janvier, si Dame nature ne joue pas les trouble-fêtes, les légumes devraient continuer à être présents sur les étals», affirme-t-il. Les conditions climatiques ont, en effet, été particulièrement favorables depuis la fin de 2025, combinant pluie et ensoleillement, deux éléments essentiels à une bonne croissance des cultures maraîchères. Cette abondance s'est également reflétée sur les prix. Les consommateurs ont pu constater une baisse notable de certaines commodités.

«Il y a des endroits où le chouchou s'est vendu à Rs 60 et la calebasse à Rs 25, pour ne citer que quelques exemples», souligne Kailash Ramdhary. Une situation qui a permis aux ménages de mieux gérer leur budget alimentaire après la période festive.

Les petits planteurs ont, pour leur part, écoulé leurs produits principalement à travers l'encan. Toutefois, tout n'est pas rose. Le porte-parole du réseau agricole déplore certaines pratiques jugées abusives. «Il y a malheureusement des marchands malhonnêtes qui profitent de la période du carême pour faire grimper les prix», explique-t-il. Il cite notamment le cas du giraumon : «Il était vendu à Rs 5 à la vente, mais se retrouvait entre Rs 10 et Rs 15 au bazar. Aujourd'hui, il est à Rs 15 à la vente, et entre Rs 25 et Rs 30 chez les détaillants. Cela nous agace un peu.»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Kailash Ramdhary, si une marge de profit est nécessaire pour les commerçants, celle-ci doit rester raisonnable. Il insiste sur l'importance d'un juste équilibre afin de ne pas pénaliser les consommateurs, surtout dans un contexte où la production est suffisante. La tendance actuelle devrait se poursuivre jusqu'à la mi-janvier, à condition qu'aucun épisode de mauvais temps, de fortes pluies ou de cyclone ne vienne perturber les récoltes.

L'année 2025 aura également été marquée par une bonne saison pour les fruits. Les consommateurs ont notamment pu profiter des letchis à des prix plus accessibles. «Ils se sont vendus entre Rs 150 et même Rs 50 la livre», indique-t-il. Cette réussite est attribuée aux efforts des planteurs, qui ont su protéger leurs arbres, mais aussi au soutien du Small Farmers Welfare Fund, qui a distribué des filets de protection très tôt. «Les institutions doivent être proactives et cela a fait la différence», soulignet-il. Même constat pour les mangues, qui se vendaient à Rs 25 dans certains marchés, notamment à Flacq.

Autre point encourageant : un regain d'intérêt pour la plantation, aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes. «Il y a un véritable engouement. Des planteurs ont pu obtenir des parcelles de terrain, que ce soit auprès de l'industrie sucrière, du Sugar Investment Trust ou encore du ministère. C'est un très bon signe pour l'avenir du secteur agricole», conclut Kailash Ramdhary.