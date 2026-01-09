Ile Maurice: Ce qu'il faut savoir sur la pension pour les 60 ans et plus

Les personnes qui atteindront l'âge de 60 ans entre septembre de cette année et le 31 août 2027 ne pourront prétendre à la Basic Retirement Pension (BRP), communément appelée pension universelle, qu'en septembre 2028, c'est-à-dire à l'âge de 62 ans. Les personnes atteignant l'âge de 60 ans entre le 1eᣴ septembre 2025 et le 31 août 2026, elles, pourront prétendre à la pension à partir du 1eᣴ septembre 2026 (à l'âge de 61 ans).

La nouvelle pension de retraite représente une transformation importante et historique de la politique de retraite de Maurice, telle que décrite dans le Budget national 2025-2026, qui devrait redéfinir l'avenir des droits à la pension dans toute l'île. Cette politique a été annoncée par le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, et confirmée le samedi 7 juin 2025. La nouvelle politique en matière de retraite prévoit une augmentation progressive de la BRP de 60 à 65 ans.

Le calendrier suivant présente une liste complète des critères d'admissibilité pour les personnes qui ont atteint l'âge de 60 ans.

· Celles atteignant l'âge de 60 ans entre le 1eᣴ septembre 2025 et le 31 août 2026 seront admissibles à la pension à compter du 1eᣴ septembre 2026 (à l'âge de 61 ans).

· Celles atteignant l'âge de 60 ans entre le 1eᣴ septembre 2026 et le 31 août 2027 seront admissibles à la pension à compter du 1eᣴ septembre 2028 (à l'âge de 62 ans).

· Celles atteignant l'âge de 60 ans entre le 1eᣴ septembre 2027 et le 31 août 2028 seront admissibles à la pension à compter du 1eᣴ septembre 2030 (à l'âge de 63 ans).

· Celles atteignant l'âge de 60 ans entre le 1eᣴ septembre 2028 et le 31 août 2029 seront admissibles à la pension à compter du 1eᣴ septembre 2032 (à l'âge de 64 ans).

· Celles atteignant l'âge de 60 ans le 1eᣴ septembre 2029 ou après cette date seront admissibles à la pension à compter du 1eᣴ septembre 2034 (à l'âge de 65 ans).

La BRP absorbe désormais environ un quart du Budget récurrent, une part que de nombreux observateurs jugent insoutenable au vu des tendances actuelles. Le relèvement de l'âge de la retraite est présenté comme une réforme nécessaire pour consolider le système de retraite dans un contexte de déséquilibre croissant : davantage de personnes âgées et moins de travailleurs. À moins que des mesures décisives ne soient prises pour faire face à cette évolution démographique, les pressions sur les finances publiques continueront de s'accentuer.

Il faut aussi préciser que le gouvernement est venu de l'avant avec un plan d'Income Support, destiné à aider les personnes les plus vulnérables, notamment une personne célibataire dont le revenu net mensuel ne dépasse pas Rs 10 000 et un couple dont le revenu mensuel combiné ne dépasse pas Rs 20 000.