Ile Maurice: Élan de solidarité pour ne laisser personne de côté

«Le secret pour vivre, c'est de donner.» Cette citation de Tony Robbins a pris tout son sens à Mangalkhan durant la période de fêtes de fin d'année. Portés par un élan de solidarité, des habitants de la région se sont mobilisés pour venir en aide aux plus vulnérables. En effet, le 20 décembre, un repas solidaire a été organisé devant le centre Vent d'un Rêve. L'initiative, née d'un esprit de voisinage, visait à ne laisser personne de côté durant les fêtes. Près d'une cinquantaine de personnes sans domicile fixe, ainsi que des personnes sous traitement à la méthadone, ont pu partager un repas chaud dans une ambiance conviviale.

Cette mobilisation citoyenne a bénéficié du soutien des élus municipaux du Ward 1 de Curepipe - Ketty Charles Jhoomuck, Adil Kutwaroo, Gireesh Gendah et Donna Roojee - ainsi que de la junior minister de l'Environnement, Joanna Bérenger. La conseillère municipale Ketty Charles Jhoomuck a souligné que ce projet va bien au-delà de la distribution de repas : «Le projet de Mangalkhan pour les SDF, c'est un groupe de volontaires qui se réunit chaque samedi pour offrir à manger aux personnes sans domicile fixe dans la région de Mangalkhan et ses alentours.»

La démarche ne s'arrête pas à l'aide alimentaire. Ketty Charles Jhoomuck a ajouté : «Nous voulons les soutenir pour sortir de la drogue, reconstruire une vie et renaître. L'objectif est qu'ils puissent avoir leurs propres revenus et se remettre debout.» Un nouveau projet d'accompagnement est ainsi en préparation, impliquant des artisans - menuisiers, contracteurs, fleuristes et autres professionnels - qui prendront chacun sous leur aile deux à trois bénéficiaires, afin de les conseiller et de les accompagner vers l'autonomie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le même esprit de partage, une fête de Noël dédiée aux enfants a également été organisée à la chapelle Saint Jean Bosco à Floréal. Près de 150 enfants de Mangalkhan et des environs y ont participé. Depuis le 27 novembre, ces jeunes prenaient part chaque mercredi à des rencontres organisées dans la cour de l'église. À l'approche des vacances, des activités spéciales ont été proposées, avant une distribution de cadeaux venant récompenser leur assiduité et leur engagement.