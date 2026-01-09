Sénégal: Linguère - Neuf localités raccordées au réseau électrique par l'ASER

Linguère — Neuf localités du département de Linguère (nord-est) ont été raccordées au réseau électrique lors d'une cérémonie officielle présidée par le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), Jean-Michel Sène, jeudi, à Diéry Birane, dans le cadre du projet ASER-AEE Power.

"Nous sommes à Diéry Birane pour présider la cérémonie de mise en service de neuf localités électrifiées dans le département de Linguère, dans le cadre du projet ASER-AEE Power", a déclaré le DG de l'ASER.

La cérémonie s'est déroulée dans ce village de la commune de Thiamène Pass, situé à une quinzaine de kilomètres de Dahra, en présence des autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, ainsi que de la députée Saye Cissé.

Selon Jean-Michel Sène, cette mise en service s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, visant l'électrification de l'ensemble des villages du Sénégal à l'horizon 2029.

"Sur les 22 147 villages que compte le Sénégal, seuls environ 9 000 disposent actuellement de l'électricité. Cela mesure l'ampleur de la mission confiée à l'ASER, à la SENELEC et aux autres programmes de l'État", a-t-il indiqué.

S'agissant du département de Linguère, le directeur général de l'ASER a précisé que "sur plus de 1 200 villages recensés, 340 sont déjà raccordés au réseau électrique".

Il a toutefois assuré que "plusieurs localités du Djoloff sont intégrées dans les projets structurants du ministère de l'Énergie, actuellement en cours de réalisation".

M. Sène a également salué "l'engagement des élus locaux, notamment celui de la députée Saye Cissé, pour l'accélération des projets d'électrification rurale dans le département".

La mise en service de ces neuf localités, selon les autorités, devrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, au développement des activités économiques locales et au renforcement de l'accès aux services sociaux de base.