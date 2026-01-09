Ile Maurice: Bolzano Kemayou reconduit en cellule

Le Camerounais Beltrami Bolzano Kemayou a comparu devant la cour de district de Pamplemousses tôt hier matin, avant d'être reconduit en cellule policière. La police s'est en effet opposée à sa remise en liberté conditionnelle, une objection retenue par la cour.

L'interrogatoire du suspect, provisoirement inculpé dans une série de faits d'une extrême gravité, n'a pas encore débuté. Celui-ci a été renvoyé à la semaine prochaine, après que son homme de loi, Me Nawaz Dookhee, a indiqué que son client n'était pas en état d'être interrogé.

C'est mercredi après-midi que le suspect a quitté l'hôpital, où il avait été admis après avoir été violemment pris à partie par des membres du public dimanche. Cet incident était survenu à la suite d'une agression sur une adolescente, l'un des nombreux faits qui lui sont reprochés.

Pour rappel, Beltrami Bolzano Kemayou est provisoirement accusé d'avoir tué sa compagne, Sivanee Saminaden, d'avoir jeté leur bébé de six mois dans une poubelle, d'avoir agressé trois personnes - dont une adolescente - ainsi que d'avoir défiguré une Française en mordant son nez.

Avant son hospitalisation, le suspect a agressé deux policiers. Il leur a également lancé des draps imbibés d'urine, proféré des menaces à l'encontre de patients et tenté de prendre la fuite.

Après sa décharge de l'hôpital, mercredi, il a été conduit sur les lieux du drame dans le cadre de l'enquête, avant d'être transféré aux Casernes centrales sous forte escorte policière. Cette opération a été menée par les hommes du surintendant de police Vikash Seebaruth.

Bolzano Kemayou se trouvait en situation irrégulière à Maurice au moment des faits. Entré sur le territoire mauricien en février 2023, son visa d'entrée avait expiré en mai de la même année, le plaçant ainsi en situation d'overstay bien avant les événements qui ont conduit à son arrestation.

L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire aux multiples ramifications. Le suspect demeure en détention policière en attendant la suite des procédures judiciaires.

Sous forte escorte

Bolzano Kemayou a comparu hier matin devant la cour de district de Pamplemousses. Peu avant l'ouverture de l'audience, un van blindé de la Special Supporting Unit (SSU) s'est immobilisé devant le tribunal. La scène a attiré l'attention de badauds rassemblés aux abords de la cour. Le prévenu est descendu du véhicule, menotté et enchaîné, sous la vigilance des forces de l'ordre. Les officiers de la SSU, armés, avaient barricadé le suspect. Dans la salle d'audience, le silence était pesant. Bolzano Kemayou est resté impassible, encadré par des policiers, tandis que l'affaire était appelée. La magistrature a brièvement pris acte de sa présence avant de renvoyer le dossier au 15 janvier afin que l'enquête se poursuive.

À l'extérieur du tribunal, les badauds commentaient l'affaire, évoquant l'horreur des faits et la succession d'actes violents attribués au prévenu. La présence de la SSU a permis d'éviter tout débordement jusqu'au départ du van blindé, emmenant le suspect sous escorte. En renvoyant l'affaire, la cour a rappelé que l'enquête suit son cours. D'ici le 15 janvier, les autorités devront consolider les charges.