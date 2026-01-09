Afrique: Le match Sénégal-Mali, sujet le plus en vue

Dakar — Le match devant opposer le Sénégal au Mali cet après-midi, pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (2025), est le sujet le plus en vue dans la livraison de vendredi de la presse quotidienne.

"Le choc des voisins", affiche Sud Quotidien à propos de cette confrontation fratricide, avant de donner la parole aux sélectionneurs des deux pays. "Contrôler nos émissions et rester concentrés", dit le coach de l'équipe du Sénégal, Pape Thiaw, sous forme de recommandation à ses poulains.

"Ce sera une guerre", affirme de son côté le coach des Aigles Tom Sainfiet. "On a beaucoup de respect [pour le Sénégal], mais on n'a pas peur", ajoute-t-il dans des propos relayés par Source A.

La rencontre, prévue à partir de 16 heures, s'annonce comme un duel sous-régional "à haute intensité" et promet de tenir en haleine le continent africain et au-delà, indique Sud Quotidien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les Lions du Sénégal, candidats à une deuxième étoile, "devront donc se monter plus réalistes face à des Aigles qui, malgré l'absence de victoire jusque-là dans la compétition, ont affiché une remarquable capacité de résistance", note la même publication.

"S'imposer !", seul mot d'ordre, laisse entendre L'Observateur, selon lequel 22 ans après leur dernière confrontation en CAN, le Sénégal et le Mali se retrouvent pour "un derby enflammé".

"Faire respecter la hiérarchie"

"Entre des Lions en quête de reconquête et des Aigles portés par une résilience héroïque, ce quart de finale s'annonce comme l'un des sommets de cette Coupe d'Afrique", écrit L'Observateur.

Vox Populi relève qu'au-delà des retrouvailles entre les deux pays à ce niveau, ce match peut se lire comme "une opposition entre deux des meilleures défenses du tournoi". Les Lions, malgré tout, "devraient assumer leur statut de favoris", note le journal Le Quotidien.

"Solides depuis l'ouverture de cette compétition, les hommes de Pape Thiaw auront à confirmer leur suprématie dans le derby ouest africain. Mais en face, les Aigles sont déterminés à barrer la route aux Lions au stade Ibn Batouta de Tanger", analyse le quotidien L'As.

Pour l'équipe nationale du Sénégal, il s'agit de "faire respecter la hiérarchie", renchérit le quotidien sportif Record, pendant que le quotidien L'info résume, pour les Lions du Sénégal, les enjeux de cette confrontation en une formule : "Un quart pour rugir ou se taire".

"Il n'y a pas mille mots ! Il faut mouiller le maillot, monter qu'on n'est pas cité favori pour rien face à une équipe malienne qui n'aura que son courage à vendre. C'est la clé du match pour valiser le ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations", tranche Source A.

"Une nouvelle ère de prospérité" pour le Sénégal et la Mauritanie

Plusieurs quotidiens rapportent par ailleurs que le Premier ministre, Ousmane Sonko, a de nouveau réaffirmé son refus de toute restructuration de la dette du Sénégal. "C'est une fin de non-recevoir que le Premier ministre a adressée au FMI", le Fonds monétaire international, rapporte Walfquotidien par exemple.

"Après avoir vertement critiqué le Fonds, Ousmane Sonko martèle, à qui veut l'entendre, qu'il n'est pas question d'une restructuration de la dette du pays", ajoute le journal. "Ousmane Sonko maintient sa position face au FMI", peut-on lire à ce sujet à la une de Sud Quotidien.

"Il n'accepte pas que l'on impose au pays une restructuration [de sa dette], souligne le journal Le Quotidien. Le Premier ministre a "fermé la porte à tout plan de restructuration de la dette publique sénégalaise. Cette position, dit-il, reste celle du Sénégal et est assumée au plus haut niveau", précise le quotidien L'As.

"Ce n'est pas une position d'Ousmane Sonko. C'est une position du président [de la République], du gouvernement, par son Premier ministre", insiste-t-il dans d'autres propos rapportés par Vox Populi.

Il ajoute, cité par le même journal, que le FMI "a une part de responsabilité sur la situation que nous vivons", parce que le Fonds monétaire international "ne peut pas dire qu'il n'était pas informé de ce qui s'est passé", concernant la situation de surendettement dans laquelle le Sénégal s'est retrouvé.

Le Soleil s'intéresse à la visite que le Premier ministre mauritanien El Moctar Ould Djay effectue au Sénégal. "Une nouvelle ère de prospérité" s'ouvre pour les deux pays avec cette visite, affiche le journal.

Le Quotidien Yoor-Yoor, également, salue "une nouvelle dynamique impulsée par la signature d'accords stratégiques" entre les deux pays, dans les domaines de l'industrie, les mines et la gestion de la mémoire commune.