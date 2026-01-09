Ile Maurice: Des inquiétudes exprimées sur la gouvernance du Trust Fund par Chagossian Voices

L'organisation Chagossian Voices a écrit pour la seconde fois au gouvernement britannique afin d'exprimer de vives préoccupations concernant la gestion proposée du Trust Fund for the Benefit of Chagossians, un projet de loi qui sera examiné au parlement mauricien en mars. Dans une lettre adressée à Yvette Cooper, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni et Stephen Doughty, ministre d'État du Royaume-Uni chargé de l'Europe, la plateforme représentant des leaders communautaires et des membres de la diaspora chagossienne au Royaume-Uni, à Maurice et ailleurs, demande l'intervention de Londres dans ses discussions en cours avec Port-Louis.

Le courrier rappelle que ces inquiétudes découlent de l'accord signé avec Maurice en mai 2025 sur les îles Chagos et que des objections avaient déjà été transmises aux autorités britanniques dans un mémorandum adressé au BIOT/ Foreign, Commonwealth and Development Office le 16 décembre 2025. Chagossian Voices estime que le projet de loi, tel qu'il est rédigé, comporte des failles majeures portant atteinte aux droits, à la représentation et à l'autonomie des Chagossiens.

L'un des points centraux de la contestation concerne la définition même de «Chagossiens». Selon le texte à l'étude, seraient reconnus comme tels uniquement les personnes nées sur les îles avant le 31 décembre 1973 ainsi que leurs enfants. Les générations suivantes seraient exclues de cette reconnaissance. Pour Chagossian Voices, cette définition, adoptée sans consultation de la communauté, est à la fois restrictive et discriminatoire, car elle limite significativement les droits des descendants chagossiens et entre en contradiction avec les principes britanniques reconnaissant l'héritage chagossien de l'ensemble de la diaspora.

La question de la représentation au sein du Trust Board constitue un autre sujet de préoccupation majeur. Le projet de loi prévoit la présence de sept Chagossiens au conseil d'administration. Or, alors qu'au moins la moitié de la diaspora vit aujourd'hui au Royaume-Uni, la composition envisagée accorderait cinq sièges à des représentants basés à Maurice et un seul au Royaume-Uni. Une telle répartition est jugée injustifiable par l'organisation, qui plaide pour une représentation équilibrée entre Maurice et le Royaume-Uni.

Chagossian Voices rejette également le principe selon lequel un ministre mauricien choisirait le représentant chagossien du Royaume-Uni, même à partir d'une liste proposée par un groupe de contact britannique. Selon la plateforme, ce représentant doit refléter la volonté des Chagossiens vivant au Royaume-Uni, et non celle du gouvernement mauricien. Elle demande une révision immédiate de ce mécanisme.

Le courrier critique en outre l'apparente reconnaissance exclusive du Groupe réfugiés Chagos comme organe représentatif des Chagossiens à Maurice. Chagossian Voices souligne l'existence d'autres groupes et rappelle que certains membres de la communauté peuvent choisir de ne s'affilier à aucune organisation. Tout dispositif de représentation devrait, selon elle, permettre la participation de Chagossiens indépendants ou non désignés par le Groupe réfugiés Chagos.

Enfin, l'organisation s'inquiète du contrôle quasi total que le projet de loi conférerait au bureau du Premier ministre mauricien et au gouvernement dans la nomination des membres du Trust Board. Une telle mainmise est jugée incompatible avec la nature d'un fonds qui devrait être indépendant de toute ingérence politique et agir exclusivement dans l'intérêt des Chagossiens. Chagossian Voices recommande qu'une instance indépendante supervise à la fois la gestion du Trust Fund et le processus de réinstallation des Chagossiens.