Ile Maurice: Des dossiers brûlants sur la table

Le Mouvement militant mauricien (MMM) a entamé hier une série de réunions stratégiques en prélude à une session du Bureau politique prévue aujourd'hui à Rose-Hill, suivie d'une réunion du Comité central demain. Sous la direction de Paul Bérenger, ces rencontres visent à clarifier la position du parti et à dégager une stratégie commune face à plusieurs dossiers sensibles nécessitant une réponse rapide et coordonnée.

Un membre du parti tient toutefois à dissiper toute spéculation: «Ce ne sont pas des réunions de crise», affirme-t-il. Selon lui, ces réunions étaient programmées depuis l'année dernière, à l'époque où le leader historique du MMM traversait une période politique délicate et était près de présenter sa démission du gouvernement. «Ce n'est pas une réunion de crise, mais est-ce qu'il peut y avoir une crise pendant la réunion, ça je ne peux pas vous le dire», ajoute-t-il avec prudence.

Parmi les principaux dossiers à l'ordre du jour figure la situation d'Air Mauritius, dont les difficultés financières et opérationnelles alimentent le débat depuis plusieurs mois. Les discussions devraient porter sur les pistes de redressement, la gouvernance de la compagnie ainsi que les options envisageables - soutien de l'État, restructuration ou partenariat avec le secteur privé - dans le respect de l'intérêt national et de la préservation de l'emploi.

L'actualité politique et municipale sera également passée en revue, de même que les questions internes liées à l'aile jeune et à l'aile féminine du parti. Les membres du MMM devraient aussi se pencher sur l'actualité internationale, notamment la situation au Venezuela. Autre thème majeur inscrit à l'agenda : la lutte contre la drogue. Le parti entend évaluer l'efficacité des politiques actuelles, la coordination entre les services de sécurité ainsi que les efforts de prévention au niveau communautaire. Des propositions visant à renforcer les moyens opérationnels, améliorer le renseignement et développer les programmes de réhabilitation pourraient être formulées, tout en tenant compte de leurs implications sociales et juridiques.

Enfin, d'autres dossiers stratégiques pourraient être abordés, notamment la cohésion interne du parti et la communication publique, dans l'objectif de rassurer les militants et l'électorat. Le choix de Rose-Hill pour ces réunions n'est pas anodin : il traduit la volonté du MMM d'afficher une unité retrouvée et de proposer des réponses concrètes aux préoccupations nationales.