Ile Maurice: Cyclisme - Juliano Ndriamanampy franchit un cap vers le haut niveau

Juliano Ndriamanampy passe à une étape dans sa carrière. Le jeune espoir formé au Faucon Flacq SCKFC a été recruté par l'équipe continentale UCI, Team AMANI pour la saison 2027. Pour bien se préparer, il rejoindra la Team INCA en France, un centre de formation basé dans le Cantal qui accueille les U19, et y passera la saison 2026.

Juliano partira le 12 janvier à Iten, au Kenya, pour un stage d'endurance, puis à Musanze, au Rwanda, au sein du groupe engagé dans la préparation du Tour du Rwanda. Il reviendra ensuite à Maurice le 20 février, enrichi d'une immersion au coeur de l'un des projets les plus structurants du cyclisme africain.

«The AMANI Project» a pour ambition de détecter, encadrer et développer des athlètes issus de l'Afrique de l'Est, régions historiquement reconnues pour leur excellence en course de fond, afin de les accompagner dans leur transition vers le cyclisme de haut niveau. À travers Team AMANI, des coureurs du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda et de l'Éthiopie sont engagés sur certaines des plus grandes courses sur route et en gravel à travers le monde, démontrant le potentiel africain lorsque l'accès à la compétition et à l'encadrement professionnel est assuré.

Loin des modèles de développement traditionnels, le projet privilégie une approche axée sur la performance et l'exposition internationale, avec pour philosophie centrale le #JustRace, qui place la compétition au coeur du processus de progression. Pour Juliano Ndrianamampy, cette opportunité constitue un premier jalon structurant, destiné à poser les bases d'une intégration progressive au projet AMANI.

Au-delà du cas individuel, cette initiative illustre une évolution notable du cyclisme mauricien, désormais en mesure de projeter ses jeunes éléments vers des programmes internationaux ambitieux. À l'horizon 2027, Juliano Ndrianamampy apparaît ainsi comme un profil à suivre de près, symbole d'une nouvelle génération appelée à s'affirmer sur la scène africaine, voire au-delà.

«La Team AMANI avait demandé des informations, surtout les chiffres de puissance des meilleurs jeunes coureurs mauriciens et il se trouve que Juliano est le seul à satisfaire leurs standards. Pour qu'il soit bien préparé, il fallait absolument trouver une structure pour accueillir Juliano cette année. J'ai contacté HauteGaronne mais qui n'ont pas accepté. Ça a failli se faire avec l'AC Bisontine mais elle a finalement recruté un sprinteur irlandais. On a finalement trouvé la Team INCA et on a négocié. On a pu trouvé un accord à hauteur de 15,000 euros pour que Juliano y passe six mois et Henri Rouillard trois mois. Pour Henri, c'est sa famille qui prend en charge les frais et il rejoint la structure en juillet après avoir passé son baccalauréat. Pour Juliano, nous avons lancé une levée de fonds et nous avons déjà réuni une bonne partie de la somme. Il reste encore un peu d'argent à trouver pour compléter le budget. On essaye de faire avec Juliano ce qui ete fait avec Tristan (Hardy)», explique Jean-Philippe Lagane, dirigeant du Faucon Flacq SC-KFC et membre de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC).

La Team INCA a pour mission fondatrice de révéler des talents U19 à travers un encadrement à la fois exigeant et profondément humain. Elle créé les conditions optimales pour que chaque jeune athlète puisse exprimer son plein potentiel. Elle propose un plan de course personnalisé et un suivi humain attentif pour chaque jeune talent En 2026, cette structure franchit une nouvelle étape avec une accélération de son ouverture internationale, établissant un pipeline multicontinental unique qui connecte les jeunes talents du monde entier aux opportunités européennes.