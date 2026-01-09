Ile Maurice: Une baby-sitter mineure dénonce des attouchements sexuels

Une adolescente de 17 ans, employée comme baby-sitter, a été prise en charge par la police et les services médicaux dans la soirée du mercredi 7 janvier, après avoir dénoncé des attouchements sexuels présumés survenus dans un appartement situé à Bain-Boeuf.

Selon les informations communiquées à la police, la jeune fille avait été invitée par un couple, l'homme âgé de 54 ans et sa femme âgée de 39 ans, pour passer du temps avec leurs enfants. Toutefois, à son arrivée sur place, elle aurait constaté que les enfants n'étaient pas présents et qu'elle se retrouvait seule avec les deux adultes. Ces derniers auraient consommé de l'alcool et l'auraient invitée de manière insistante à boire avec eux. Face à leur insistance, l'adolescente aurait fini par accepter.

D'après sa déclaration, la situation aurait ensuite dégénéré. Le couple aurait commencé à lui faire des attouchements, avant que la femme ne lui demande d'accompagner son époux dans un jacuzzi. Se sentant menacée, la mineure aurait demandé à se rendre dans une chambre afin de se préparer. Elle aurait alors profité de ce moment pour contacter sa mère et l'informer qu'elle se trouvait en danger et retenue contre son gré.

Alertée, la mère a immédiatement mobilisé des proches qui se sont rendus à l'appartement. La porte principale aurait été forcée afin de permettre l'intervention et la mise en sécurité de l'adolescente. Une fois à l'extérieur, celle-ci aurait déclaré avoir été victime d'attouchements sexuels de la part de l'homme, incluant des gestes à caractère sexuel explicites.

La police de Grand-Baie est intervenue peu après pour sécuriser les lieux et recueillir les premières déclarations. Lors de l'intervention, une femme présente dans l'appartement a été retrouvée blessée à la tête, avec un saignement apparent, dans des circonstances qui n'ont pas encore été établies. Elle a été transportée vers une clinique pour y recevoir des soins. La police a également procédé à l'inter pellation du quinquagénaire.

La mineure a été conduite à l'hôpital SSRN de Pamplemousses, où elle a subi des examens médicaux avant d'être admise sous observation. Une enquête policière a été ouverte.