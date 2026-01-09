Congo-Kinshasa: Grogne au Secrétariat Général à la Défense - Guy Kabombo Muadiamvita apaise les esprits !

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense Nationale Guy Kabombo Muadiamvita, a reçu dans son cabinet de travail, le mercredi 7 janvier 2026, une délégation du personnel civil, affecté au secrétariat général à la Défense, dont les noms ont été extirpés de la liste définitive par le contrôle de l'IGF, diligentée en 2022, en vue de l'assainissement du fichier de la paie.

En conclusion de la mission de contrôle de l'IGF après contrôle physique et biométrique, quelques cas litigieux ont constaté le gel de leur compte salaire, ont manifesté leur mécontentement en créant des mouvements de protestation.

Dans une volonté de transparence, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, S.E. Me Guy Kabombo Muadiamvita, leur a accordé une audience et les a invités à apporter les preuves de leurs revendications dans une séance de travail mixte, prévue la semaine prochaine, en vue d'un éventuel rétablissement de leurs droits.

Eu égard le caractère vital du salaire, en bon père de famille, S.E. Me Guy Kabombo Muadiamvita a instruit à l'auditorat général, le processus de dégel de ces comptes bancaires, en attendant d'élucider la problématique.

À la grande satisfaction des concernés, qui n'ont pas manqué de remercier les VPM de la défense nationale, pour cette attention à leur égard.