Congo-Kinshasa: Aménagement du Territoire, nouveaux locaux pour l'ONAT - Jean-Lucien Bussa remet officiellement les clés !

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Jean-Lucien Bussa Tongba, a procédé à la remise officielle des clés de nouvelles installations de l'Observatoire National d'Aménagement du Territoire (ONAT). Un acte à forte portée symbolique et opérationnelle, qui s'inscrit dans la volonté affichée par l'autorité de tutelle de moderniser les structures du secteur, afin d'optimiser leur rendement et de donner corps à la Loi relative à l'Aménagement du Territoire, promulguée le 1er juillet 2025 par le Président de la République, Félix Tshisekedi.

Dans son allocution, le Ministre a rappelé le socle légal et le statut de l'ONAT, avant de fixer le cap de la performance, rigueur, contrôle et production d'outils techniques destinés à orienter les politiques publiques.

« Comme d'aucuns le savent, en vertu de la Loi relative à l'Aménagement du Territoire, promulguée le 1er juillet 2025 par le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Felix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO l'Observatoire National d'Aménagement du Territoire (ONAT) est une Structure de veille territoriale placé sous mon autorité. »

Jean-Lucien Bussa Tongba a insisté que ces nouveaux locaux ne relèvent ni du décor ni d'une satisfaction administrative. Pour lui, il s'agit d'un investissement fonctionnel destiné à doter l'Observatoire d'un cadre à la hauteur de ses responsabilités.

« La prestigieuse mission que l'ONAT est appelé à accomplir, de par la Loi, nécessite donc un cadre de travail adéquat. Par conséquent, les nouveaux locaux que je mets à la disposition de l'ONAT, ce jour, ne sont pas un simple patrimoine immobilier. Ils constituent avant tout un outil de travail, un espace de réflexion stratégique, un cadre de collaboration scientifique et technique au service d'un aménagement harmonieux du territoire national. », a souligné le Ministre de l'Aménagement du Territoire

Dans la même veine, il a présenté la cérémonie comme un jalon institutionnel, en saluant la gestion interne ayant permis l'aboutissement de cette dotation.

« La cérémonie de ce jour marque ainsi une étape importante dans la consolidation des capacités institutionnelles de l'ONAT. A cet effet, je tiens à féliciter la Coordination nationale de l'ONAT ainsi que tous ses services impliqués pour les efforts consentis, la gestion rationnelle et opportune de la dotation gouvernementale ayant servi entre autres à l'acquisition de ces nouveaux locaux. »

Et de sceller l'acte, en le chargeant d'un mot d'ordre : résultats.

« Je scelle la remise officielle des clés de ces nouveaux locaux sous le symbole d'un nouvel élan, d'une nouvelle dynamique et de meilleures performances. »

Discipline, innovation et redevabilité

Au-delà du ruban protocolaire, le message du patron de l'Aménagement du Territoire a été sans détour : préserver l'outil, discipline au travail, et surtout produire. Le Ministre a exhorté le personnel à faire de ces installations un incubateur de méthodes et de résultats.

« Ces nouveaux locaux sont maintenant à votre portée, je vous invite à en faire bon usage et ce, en toute responsabilité. Veillez à les préserver de toute détérioration en dehors de l'usage normal à travers un entretien régulier, la rigueur et la discipline dans les lieux de travail.

Trouvez ici l'occasion d'innover, de produire plus des résultats, de renforcer l'esprit d'équipe et de redevabilité dans l'exercice de vos missions. », a-t-il insisté.

Puis, le Ministre a détaillé ce que l'Etat attend, noir sur blanc : une ONAT présente, technique et utile à la décision publique.

« L'Etat attend de l'ONAT un contrôle permanent, la recherche et le constat des infractions prévues par la Loi relative à l'Aménagement du Territoire et ses mesures d'application, des analyses fiables, des cartographies pertinentes et des indicateurs précis, voire des recommandations appropriées pour orienter efficacement les politiques publiques. »

Du côté de l'ONAT, le Coordonnateur n'a pas caché l'émotion d'une structure née en 2010 et longtemps confrontée, selon ses mots, à des conditions de travail éprouvantes. Il a salué l'élan enclenché par le Ministre Bussa, qu'il présente comme un accélérateur de changements concrets : équipements, amélioration salariale, prise en charge médicale.

« Pour nous, c'est un très grand jour parce que l'ONAT, comme observatoire est né depuis 2010. 2010 où nous avons travaillé dans les conditions les plus difficiles possibles, qu'on ne sait pas décrire. Mais ce qui nous ravit, c'est que le ministre, à peine arrivé, avant qu'il n'atteigne même 4 mois, nous a dotés de moyens pour équiper le bureau.

Pas seulement équiper le bureau, mais il a signé notre grille barémique pour renouveler le salaire, qui était dans le taux de 2010. (...) [Il] signe le contrat pour les soins médicaux avec le Centre Nganda. Donc, il a coupé très court pour que tous ces agents et les cadres travaillent dans de très bonnes conditions et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. »

Le responsable a, par ailleurs, rappelé l'architecture interne de l'ONAT, mettant en avant ses directions techniques, notamment en géomantique et résilience territoriale, sans oublier le corps des inspecteurs, qui constitue un levier clé dans la logique de veille et de contrôle.

« ONAT a 8 directions. Mais nous avons aussi les directions techniques, nous avons la direction des géomatiques, la direction des résiliences territoriales, (...) la direction des suivis des inégalités (...) Et nous avons le corps des inspecteurs. Voilà les 8 directions qui constituent l'ONAT. »

En remettant officiellement les clés, Jean-Lucien Bussa Tongba a exprimé le voeu que ce nouveau cadre de travail moderne et fonctionnel produise un impact direct sur l'efficacité des services de l'ONAT, au bénéfice d'une utilisation rationnelle des espaces du territoire national.

« En ces termes, je remets officiellement les clés de nouveaux locaux à l'Observatoire National de l'Aménagement du Territoire (ONAT) et émets le voeu de voir ce cadre de travail adéquat, moderne et fonctionnel améliorer la performance, l'efficacité et la qualité des services de l'ONAT en vue de mieux concourir l'utilisation rationnelle des espaces physiques du territoire national. »