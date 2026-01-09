Afrique: La Diaspora - Un pont naturel et stratégique entre le Canada et le continent

En suivant l'entrevue de cette sénatrice canadienne d'origine africaine, effectivement la diaspora constitue un pont essentiel entre le continent africain et le Canada, sur les plans économique, social, culturel et diplomatique.

À travers les Forums Canada-Afrique qui nous permettent de renforcer et maintenir des liens forts avec les pays d'origine, la diaspora joue un rôle économique clé et sert de catalyseur, notamment pour faciliter les investissements de capitaux et les transferts de compétences et d'expertises essentielles, en agissant comme le relais dans les échanges commerciaux, en mobilisant les entreprises de deux côtés de l'océan Atlantique afin de nouer des partenariats économiques et favoriser une prospérité partagée.

La diaspora représente également un atout diplomatique important reconnu par le Canada, dans le cadre de sa stratégie envers le continent africain lancée en 2025, notamment en influençant positivement la politique étrangère et le commerce international. Elle sert de pont naturel et stratégique pour renforcer les liens bilatéraux et multilatéraux, économiques, sociaux et culturels, dans un contexte où l'Afrique devient de plus en plus un marché économique important et une puissance montante.

La République démocratique du Congo a tout pour prendre le leadership notamment dans le cadre de la Francophonie. En perspective des préparatifs de l'organisation du prochain Sommet de la Francophonie de 2028 à Ottawa, pour booster le volet économique, la RDC pourrait jouer un rôle majeur, si elle mise maintenant sur la direction de l'organisation qui compte renouveler son leadership en novembre prochain, pour pouvoir piloter ce rapprochement économique des pays membres de la Francophonie dans les années à venir.