Afrique: RDC-Rwanda - Joao Lourenço passe aux actions !

9 Janvier 2026
La Prospérité (Kinshasa)

En sa qualité de Président en exercice de l'Union Africaine, Joao Lourenço, veut désormais voir clair dans la crise sécuritaire qui perdure dans l'Est du territoire congolais. Plus d'un mois après la signature des accords de Washington, il est décidément préoccupé par la nécessité du respect des engagements pris par la RDC et le Rwanda, sous la médiation américaine.

Hier, jeudi 8 janvier 2026, alors qu'il recevait le Président congolais Félix Tshisekedi, à Luanda, en Angola, il a lancé un vibrant appel au cessez-le-feu dans les zones touchées par le conflit dans la partie orientale de la RD. Congo. Sauf changement, il entend, dans les plus brefs délais, réunir les représentants de Kinshasa et Kigali pour voir dans quelle mesure évacuer les obstacles qui bloquent, jusque-là, la mise en oeuvre des accords signés à Washington et baliser la voie pour la paix et la stabilité régionale.

Selon Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et médias, qui a accompagné le Chef de l'État Félix Tshisekedi à Luanda, le Président de l'Union Africaine, Joao Lourenço, est profondément préoccupé par l'escalade de la violence dans l'Est de la RDC. Au cours d'un briefing tenu hier jeudi 8 janvier 2026, après son déplacement de la capitale angolaise, il a clarifié la position de l'UA. Selon lui, il n'est pas question du démarrage d'un tout nouveau processus, mais il s'agit par contre de la continuité d'une démarche de médiation africaine pour la résolution de la crise congolaise.

« Le Président de la République s'est rendu à Luanda le 4 janvier dernier. Nous y sommes retournés quatre jours après. Chaque fois que le Président de la République est parti, il y a eu une communication de la Présidence angolaise et de la Présidence congolaise. Le Président Lourenço, qui est le Président en exercice de l'Union Africaine, a invité le Président Tshisekedi en cette qualité... Au-delà des initiatives qui sont organisées à Washington entre la RDC et le Rwanda et à Doha entre la RDC et le M23, le Président Lourenço a estimé qu'il était important à son niveau de lancer un appel au cessez-le-feu », a précisé le Porte-parole du Gouvernement.

