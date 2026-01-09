Congo-Kinshasa: Le pays finalise le Manuel des procédures de gestion du poste frontière de Chalwe

La partie congolaise finalise le manuel des procédures pour le fonctionnement du poste frontière à arrêt unique de Chalwe, dans la province du Haut-Katanga.

Le comité mixte chargé de ce travail s'est réuni les 8 et 9 janvier dans les locaux de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) à Lubumbashi, sous l'encadrement de son directeur général adjoint, Jean-Claude Mido Mbuete.

Ces travaux, qui consistent à apporter les dernières contributions au document, s'inscrivent dans le cadre du projet Kasomeno-Kasenga-Chalwe. À l'ouverture de la session, le DGA de l'ACGT a rappelé l'importance stratégique de ce projet pour la facilitation des échanges commerciaux entre les deux pays voisins.

Des échanges fructueux ont eu lieu, chaque participant apportant son expertise afin que ce manuel définisse clairement les rôles des différentes institutions impliquées dans la gestion du poste frontière de Chalwe. Ce document vise également à proposer un cadre de coordination efficace pour les opérations.

Les 14 et 15 janvier, la partie zambienne apportera sa contribution pour une mise en commun en vue de l'obtention d'un document final.

Sur le terrain, les travaux du pont progressent : les équipes ont achevé avec succès le coulage de la semelle de fondation de la culée côté congolais, tandis que la même opération est en cours côté zambien. Quant aux deux piles, les travaux préparatoires sont terminés côté zambien et en cours côté congolais.

Les éléments métalliques de la superstructure du pont haubané sont déjà fabriqués en Chine et seront convoyés sous peu sur le site.

Ont pris part à ces travaux, aux côtés du représentant du ministre des Infrastructures et Travaux Publics, des experts de l'ACGT, ceux du concessionnaire GED Africa, ainsi que des représentants de tous les services oeuvrant aux frontières en RDC, dont la DGDA, la DGM et l'OCC.