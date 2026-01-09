L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a été chargée de percevoir 27,5 milliards de dalasis de recettes pour le gouvernement en 2026, a déclaré Mr Yankuba Darboe, le directeur général.

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a fait cette annonce hier lors d'une conférence de presse tenue dans la salle de conférence de la GRA, où il a passé en revue les performances de l'institution fiscale en 2025, une année au cours de laquelle l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a dépassé son objectif de recettes annuelles malgré des difficultés économiques.

Selon lui, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a mobilisé plus de 25,3 milliards de dalasis en 2025, soit une croissance nominale de 21% par rapport à l'année précédente. Il a attribué cette amélioration aux efforts accrus en matière de renforcement de la conformité, aux réformes constantes du mécanisme de gestion fiscal, et à l'utilisation intensive des systèmes numériques.

« La tâche qui nous incombe de manière générale est la mobilisation des recettes, mais cela doit être fait de manière équitable, réaliste et adaptée à l'environnement économique », a déclaré le directeur général.

Parmi les principales réalisations de l'institution fiscale en 2025 figure la mise en oeuvre réussie de plusieurs initiatives de réforme visant à relever le taux de conformité. Ces initiatives comprenaient des programmes renforcés d'éducation et de sensibilisation des contribuables, qui ont contribué à améliorer la transparence et à stabiliser les flux de recettes.

L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a également signé des contrats pour l'introduction de la facturation électronique pour la TVA et d'autres impôts, le Système Intégré de Gestion Fiscale (ITAS) et les Réglementations sur la Garantie des Recettes pour les Opérateurs de Réseaux Mobiles - télécommunications. En octobre, la première phase du Système d'Harmonisation des Loyers a été mise en place.

Mr Darboe a déclaré que des secteurs tels que les télécommunications, les services bancaires et financiers, le commerce et le pétrole restaient les principaux contributeurs aux recettes nationales.

La croissance des télécommunications a été stimulée par l'augmentation de l'utilisation du numérique, tandis que les gains bancaires étaient liés à l'amélioration de l'inclusion financière et à l'expansion des technologies financières. Les recettes pétrolières ont augmenté en raison de la hausse des volumes d'importation, de la réduction des subventions sur les carburants et de l'introduction du marquage des carburants.

Il a noté que les performances commerciales s'étaient améliorées à la suite de réformes telles que ASYCUDA World, le suivi électronique des marchandises en transit, les ponts-bascules numériques, les scanners numériques à passage direct, la plateforme à guichet unique et les timbres fiscaux numériques.

Malgré ces progrès, Mr Darboe a reconnu la persistance de certains défis, notamment la nécessité de rendre le système fiscal plus équitable, d'élargir la conformité à toutes les catégories de contribuables et d'achever la transformation numérique de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA).

Il a déclaré que l'institution fiscale reste soumise à une « pression constante » pour atteindre ses objectifs mensuels et annuels, et qu'elle s'engageait à trouver un équilibre entre la mobilisation des recettes et la protection des entreprises et des citoyens contre toute charge inutile.

Pour l'avenir, le directeur général de la GRA a déclaré que des réformes telles que le Système Intégré de Gestion Fiscale (ITAS), la facturation électronique et la sécurisation des recettes des télécommunications, permettront de consolider les systèmes numériques et d'améliorer la prestation de services.

Alors que le pays entre dans une année électorale, il a exhorté les Gambiens à maintenir la paix, soulignant que « les élections vont et viennent, mais la Gambie demeure ».

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) apprécie également la coopération régionale, affirmant qu'elle a joué un rôle prépondérant dans l'amélioration de l'administration de la GRA au fil du temps. « Nous participons activement aux initiatives régionales qui renforcent la collaboration entre les pays voisins », a-t-il déclaré, ajoutant que cette coopération a facilité les initiatives collectives visant à « lutter contre la contrebande » et à rationaliser les procédures.

Il a poursuivi pour dire : « Dans cette optique, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a signé des protocoles d'accord bilatéraux avec les administrations douanières du Sénégal et de la Guinée-Bissau afin de renforcer le commerce régional. En outre, l'institution fiscale joue un rôle actif dans des organismes régionaux tels que la CEDEAO, l'Organisation Mondiale des Douanes pour la Région Ouest et Centre, le Forum des Administrations Fiscales de l'Afrique de l'Ouest (WATAF), entre autres. »

Mr Darboe a également adressé un message aux entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt, en déclarant : « La GRA encourage les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt à formaliser leurs activités et à se conformer à la réglementation fiscale. L'institution fiscale est disposée à soutenir leur transition en leur fournissant des conseils et des ressources qui facilitent le processus de mise en conformité fiscale. »

En guise de conclusion, le dirigeant de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a adressé un message cordial et inspirant pour la nouvelle année à la communauté des affaires, déclarant : « Mon message de nouvelle année aux contribuables gambiens et à la communauté des affaires est un message d'espoir et de partenariat. Entamons cette nouvelle année avec la volonté commune de mettre en place un système fiscal plus solide et plus équitable, qui serve les intérêts de tous les citoyens, et ce, tout en favorisant le développement national. Votre adhérence est un pas vers une Gambie prospère. »

