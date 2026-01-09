Togo: L'enjeu crucial du désenclavement agricole

L'aménagement des pistes rurales constitue l'un des leviers stratégiques sur lesquels misent les pouvoirs publics pour dynamiser le secteur agricole. Dans les Savanes, grande zone de production du nord du Togo, cette ambition prend une dimension particulièrement cruciale.

La région fait face à un problème majeur : l'acheminement des produits agricoles vers les zones de consommation et les milieux urbains. Pour y remédier, le Conseil régional des Savanes a annoncé ECvendredi un plan d'investissement de 575 millions de FCFA pour l'année 2026, destiné à développer le réseau des pistes.

Dans les zones reculées, un paradoxe cruel se répète : des agriculteurs qui produisent en abondance mais dont les récoltes pourrissent faute de pouvoir atteindre les marchés. Les pistes rurales, souvent impraticables pendant la saison des pluies, transforment l'isolement géographique en handicap économique. Ce qui devrait être un atout, la capacité de production, devient une source de frustration et de pertes financières.

L'importance des pistes rurales dépasse largement la simple question logistique. Elles constituent l'infrastructure de base qui conditionne tout le reste du développement rural.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Accès aux marchés et réduction des pertes, attractivité pour les acheteurs, accès aux intrants et services, dynamisation de l'économie locale, fixation des populations rurales.

Contrairement aux infrastructures urbaines spectaculaires, les pistes rurales n'attirent pas toujours l'attention médiatique. Pourtant, leur rentabilité sociale et économique est exceptionnelle. Chaque franc investi dans le désenclavement génère des retombées multiples : hausse des revenus agricoles, création d'emplois dans le transport et le commerce, amélioration de la sécurité alimentaire, réduction de la pauvreté.

Les 575 millions de FCFA que la région des Savanes compte investir ne sont pas une dépense, mais un investissement dans la prospérité future. En permettant aux producteurs de la région de transformer leur potentiel agricole en revenus réels, ces pistes rurales seront les artères économiques qui irrigueront le développement local.

Toutefois, construire des pistes ne suffit pas. Leur entretien régulier constitue un défi majeur. Beaucoup de zones rurales sont parsemées de routes initialement bien aménagées mais devenues impraticables faute d'entretien.

Dans un pays où l'agriculture emploie la majorité de la population active et où les zones rurales concentrent la pauvreté, le désenclavement n'est pas un luxe mais une nécessité.