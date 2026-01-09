Togo: Le numérique au coeur de la transformation du pays

En 2025, le gouvernement a intensifié sa transformation digitale avec l'ambition de faire de l'économie numérique un levier central de croissance et d'inclusion sociale, indique un document officiel publié vendredi.

Cette dynamique a permis de moderniser l'administration publique et de stimuler l'écosystème technologique.

L'opération de masse d'identification nationale biométrique et l'attribution de cartes E-ID figurent parmi les réalisations majeures de l'année. Parallèlement, un vaste programme de dématérialisation des services a été lancé, impliquant la CEET, l'Agence togolaise pour les énergies renouvelables et l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité (ARSE).

La plateforme des services publics en ligne s'est enrichie de nouvelles démarches : demande de copies d'actes d'état civil (en phase pilote dans cinq communes), certificat de moyen d'exercice, certification de qualité des produits agricoles destinés à l'exportation, ou encore autorisations relatives au tabac et à sa commercialisation. Ces services visent à améliorer la productivité via l'accès aux données cloud.

Cybersécurité et innovation

Face à la montée des cybermenaces, l'Agence nationale de cybersécurité (ANCy) a renforcé les capacités de 200 professionnels pour sécuriser les secteurs public et privé. Le pays s'est également doté d'un Observatoire national du numérique (ONN) pour soutenir durablement les projets de numérisation.

Le Togo a affirmé son positionnement comme hub d'innovation technologique en Afrique en accueillant en octobre 2025 la Grande Rencontre de l'Innovation Technologique (GRIT), créant un écosystème favorable aux talents digitaux. La troisième édition du Salon international des professionnels de l'économie numérique s'est également tenue à Lomé en septembre.