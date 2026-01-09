Togo: Les réformes portent leurs fruits

La ministre et secrétaire générale de la présidence du Conseil, Sandra Ablamba Johnson, a présenté vendredi les résultats du rapport Business Ready (B-READY) 2025 de la Banque mondiale, qui consacre le Togo parmi les champions africains de la réforme économique.

Le Togo confirme son statut de réformateur de premier plan en occupant la première place en Afrique de l'Ouest avec un score de 61,52 points, et la troisième position en Afrique subsaharienne, derrière le Rwanda (67,94) et l'Île Maurice (63,20). Cette performance intervient dans la deuxième édition du rapport B-READY, qui remplace le défunt Doing Business et évalue désormais 101 économies mondiales, dont 27 pays d'Afrique subsaharienne contre 14 lors de l'édition précédente.

Des points forts identifiés

L'analyse révèle que le Togo excelle dans plusieurs domaines clés : création d'entreprises, emplacement des entreprises, fiscalité, insolvabilité des entreprises, services financiers et règlement des litiges. Ces résultats témoignent de l'efficacité des réformes menées sous l'impulsion du Président du Conseil Faure Gnassingbé, notamment dans la modernisation de l'administration et la digitalisation des services publics lancées depuis 2017.

Le pays se distingue particulièrement sur le pilier "services publics", où il occupe la première place en Afrique subsaharienne et en Afrique de l'Ouest. Cette performance confirme les efforts déployés pour fournir un cadre réglementaire propice aux affaires.

Sur le secteur "efficacité opérationnelle", le pays se classe premier en Afrique de l'Ouest et cinquième en Afrique subsaharienne, reflétant la modernisation et la digitalisation continues de ses services publics. Concernant le pilier "cadre réglementaire", le pays occupe la sixième place subsaharienne.

Toutefois, des marges de progression subsistent sur certains indicateurs, notamment les services publics, le commerce international, la concurrence et la main-d'œuvre. La Cellule climat des affaires a indiqué que les réformes actuellement en cours permettront d'améliorer significativement les performances sur ces axes.

"Le gouvernement reste engagé dans sa vision de faire des réformes non pas pour plaire mais pour impacter", a souligné la Cellule.

Le rapport B-READY 2025 s'articule autour de dix indicateurs essentiels couvrant l'ensemble du cycle de vie des entreprises, analysés selon trois critères : le cadre réglementaire, les services publics et l'efficacité opérationnelle. Cette méthodologie offre une vision plus complète de l'environnement des affaires que son prédécesseur Doing Business.