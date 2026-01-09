Madagascar: Nosy-Be - La fréquentation aérienne en hausse

En 2025, l'aéroport de Fascène a enregistré une hausse de 13 % par rapport à l'année précédente. Ce succès reflète à la fois l'attractivité de l'île et les efforts de l'Office régional du tourisme pour développer la destination.

Nosy-Be confirme sa place comme destination touristique majeure à Madagascar. En 2025, l'aéroport de Fascène a accueilli 264 604 passagers, soit une hausse de 13 % par rapport à 2024, où 233 560 voyageurs avaient été enregistrés. Cette progression, continue depuis 2019 (212 099 passagers cette année-là), montre l'attractivité grandissante de l'île.

Selon Elisabetta Gravellino, présidente du conseil d'administration de l'Office régional du tourisme de Nosy-Be (ORTNB), cette performance reflète le travail collectif mené pour développer la destination. « Ce succès témoigne de la capacité de l'île à s'organiser, à se réinventer et à valoriser durablement ses atouts tout en affirmant son identité sur la scène touristique internationale », explique-t-elle sur la page Facebook de l'office.

Les chiffres montrent une croissance notable des arrivées : 131 663 passagers ont été enregistrés à l'aéroport de Fascène, soit +16 % par rapport à 2024. Parmi eux, 95 917 étaient des arrivées internationales et régionales (+12 %). La hausse des taux de remplissage et des rotations aériennes améliore la connectivité de la destination, tandis que l'augmentation des vols nationaux (+28 %) reflète un marché intérieur dynamique.

Les touristes viennent principalement d'Italie, de La Réunion, de France, de Pologne, d'Europe de l'Est et de Mayotte. Les visiteurs locaux sont également nombreux, confirmant l'attrait de l'île à la fois pour les voyageurs étrangers et nationaux.

Davantage de visiteurs internationaux

Malgré ces bons résultats, Nosy-Be doit relever plusieurs défis pour séduire de nouveaux marchés internationaux. L'élargissement des capacités aéroportuaires apparaît comme une priorité. Il s'agit d'accroître les pistes de décollage et d'atterrissage, de moderniser les terminaux passagers, d'améliorer les aires de stationnement des avions et d'optimiser les flux logistiques au sol.

« Ces améliorations sont essentielles pour développer la connectivité aérienne de la destination », précise Elisabetta Gravellino. Selon elle, il est également crucial d'accompagner les investisseurs dans leurs projets pour garantir une croissance durable du secteur touristique.

En renforçant ses infrastructures et en diversifiant son offre touristique, Nosy-Be espère attirer davantage de visiteurs au-delà des marchés traditionnels comme l'Italie. L'île continue ainsi de se positionner comme une destination incontournable, alliant charme naturel, hospitalité locale et dynamisme économique.