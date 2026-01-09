Madagascar: Jiujistu/Mondiaux d'Abu Dhabi - Andy et Bryan auront deux sorties de préparation

Deux compétitions internationales figurent dans l'emploi du temps d'Andy et Bryan Rasamy au mois de mai. Ces sorties leur serviront de préparation aux Mondiaux d'Abu Dhabi.

Déterminés. Deux compétitions internationales de préparation figurent dans l'emploi du temps des frères Andy et Bryan Rasamy Anoharana, fils du directeur technique national de la fédération malgache de jiujitsu, Pay Rasamy, avant de disputer pour la troisième fois le championnat du monde d'Abu Dhabi au mois de novembre.

Ces deux élites malgaches participeront à l'Open de Genève IBJJF les 9 et 10 mai puis au Grand Slam d'Abu Dhabi du 15 au 17 mai. Juste après le Nouvel An, ils ont déjà entamé une préparation intensive de trois à quatre séances d'entraînement par jour, six jours sur sept, axée sur les technico-tactiques du jiujitsu, la musculation et le cardio.

« L'objectif principal après les résultats en 2024 et 2025 est d'étoffer au maximum nos expériences. Ces deux sorties nous serviront justement de préparation pour le championnat du monde », confie l'aîné, Andy. « Faute de moyens financiers, les combattants malgaches manquent de telles compétitions internationales, comparés aux étrangers qui ne rencontrent pas ce genre d'obstacle.

C'est d'ailleurs la raison de leur progression rapide. Pour ambitionner d'obtenir de bons résultats au championnat du monde, il faut s'investir à participer autant que possible à des compétitions internationales, surtout pour notre cas, à notre niveau actuel », explique le double meilleur combattant national.

Parmi les meilleurs

Andy Rasamy Anoharana, ceinture marron, est engagé dans la catégorie des -82,3 kg Gi et en -79,5 kg en No Gi à l'Open de Genève. Il combattra dans la catégorie -77 kg Gi à l'AJP Grand Slam d'Abu Dhabi. Andy compte vingt médailles d'or à son actif, dont trois ravies à l'Open Africa, huit au Grappling Tournament, quatre au Grand Open de Madagascar, deux à l'Invictador, deux au Lutador et un titre national.

Il a en outre décroché quatre médailles d'argent, dont une au Grand Slam d'Abu Dhabi, deux au championnat national et une au Grappling Tournament, ainsi qu'une médaille de bronze à l'Open Africa.

Son petit frère Bryan, ceinture bleue, est engagé dans la catégorie -64 kg Gi et -61,5 kg No Gi à Genève et chez les -56 kg Gi à l'AJP Grand Slam. Il compte dans son palmarès dix médailles d'or, dont deux au championnat national, deux au Grand Open de Madagascar et deux au Grappling Tournament. À l'international, Bryan avait également arraché une médaille de bronze à l'Open Africa.