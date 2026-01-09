Madagascar: Maladie - Forte affluence dans les centres de santé

Depuis plusieurs jours, les centres de santé de la capitale enregistrent une fréquentation exceptionnelle. Les habitants viennent consulter pour des symptômes liés à la grippe ou à d'autres affections courantes.

Dès les premières heures de la matinée, le Centre de santé de base d'Anjomakely à Atsimondrano était déjà bondé. Les chaises d'attente étaient toutes occupées et de nombreuses personnes restaient debout. Certains consultent pour eux-mêmes, d'autres sont venus faire examiner leurs enfants ou obtenir des conseils médicaux.

Cette affluence s'explique par la crainte croissante de la Mpox (variole du singe), qui inquiète de plus en plus la population. Selon le personnel du centre, la fréquentation a presque doublé par rapport aux semaines précédentes. « Beaucoup viennent parce qu'ils ont peur pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Ils veulent être sûrs de ne pas être contaminés », explique un responsable du centre.

Cette situation est également visible dans d'autres centres. « Depuis le 22 décembre, nous avons enregistré 9 167 consultations, marquant une hausse significative du nombre de patients », précise la communication de l'Ostie sur sa page Facebook.

Préoccupantes

En effet, la grippe sévit actuellement, entraînant un nombre important de consultations dans les centres de santé. Les médecins constatent que les symptômes sont souvent intenses, avec fièvre, fatigue et maux de tête fréquents.

Parallèlement, « les affections de la gorge, comme les angines et les pharyngites, touchent également de nombreux patients, tout comme les troubles digestifs, qui se manifestent par des douleurs abdominales, des nausées ou des diarrhées », précise le docteur Tsinjo Lalaina, médecin. Selon lui, ces maladies sont particulièrement préoccupantes chez les enfants et les personnes âgées, plus vulnérables aux complications.

Parmi les patients, certains témoignent également de leur inquiétude. Raherifitia, mère de trois enfants, confie : « Je suis venue tôt ce matin pour faire examiner mes enfants. On entend tellement de rumeurs sur la variole du singe que je préfère prévenir que guérir. » Un autre habitant, Mamy, étudiant, ajoute : « On ne sait jamais si quelqu'un dans le quartier est malade. Ici, on peut au moins vérifier et recevoir des conseils pour se protéger.»

Les médecins rappellent à la population l'importance de respecter les règles d'hygiène, notamment le lavage régulier des mains, et de consulter rapidement en cas de symptômes persistants, afin de prévenir toute aggravation ou propagation de ces maladies.

Les agents de santé profitent de chaque consultation pour sensibiliser les habitants aux gestes barrières, au lavage régulier des mains et à la nécessité de signaler rapidement tout symptôme suspect. « C'est le moment de renforcer la vigilance de tout le monde, sinon la maladie risque de se propager rapidement », souligne le docteur Tsinjo Lalaina, médecin.

Les autorités rappellent que la prévention reste la meilleure arme contre la Mpox et encouragent tous les habitants à se rendre dans les centres de santé en cas de doute.