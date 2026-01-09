Afrique: Pape Thiaw titularise Koulibaly, Ndiaye et Diallo pour affronter le Mali

9 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, mise sur un onze de départ marqué par le retour du capitaine Kalidou Koulibaly et la titularisation d'Iliman Ndiaye, Habib Diallo et El Hadji Malick Diouf, pour jouer le Mali vendredi à Tanger pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 de football.

Pape Thiaw a opté pour un système de jeu en 4-3-3, avec une défense composée de Kalidou Koulibaly, de retour de suspension, d'El Hadji Malick Diouf, de Moussa Niakhaté et de Krépin Diatta.

Le technicien sénégalais a également misé sur un milieu de terrain dense, animé par Pape Guèye, Idrissa Gana Guèye et Habib Diarra.

En attaque, Iliman Ndiaye, absent lors de la précédente rencontre, fait son retour dans le onze de départ aux côtés de Habib Diallo et Sadio Mané.

Voici le onze de départ du Sénégal :

Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Krépin Diatta, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye, Habib Diarra, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, Sadio Mané.

