Madagascar: Commerce intérieur - Une structuration des prix annoncée

Le ministère du Commerce et de la Consommation a annoncé mercredi, lors d'une émission spéciale diffusée sur la télévision nationale, une série de mesures pour mieux encadrer le marché intérieur.

Selon la ministre Haingotiana Andriamadison, le ministère travaille actuellement à la mise en place d'une structure de prix et de prix de référence pour les principaux produits alimentaires, notamment le riz, dont le prix sera désormais suivi et coordonné à l'échelle nationale. En deux mois, des actions concrètes ont déjà été menées, permettant de constater des baisses de prix locales, notamment dans les régions de Boeny, Vatovavy et Itasy, où les prix ont diminué de 100 à 200 ariary.

Le ministère insiste sur la nécessité de prévenir les pénuries et de garantir que les produits soient de bonne qualité à des prix raisonnables. À cet effet, des stocks suffisants ont été identifiés pour couvrir la période de soudure, et les produits périmés seront systématiquement retirés du marché.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un plan de mise en oeuvre sur deux ans, visant à équilibrer le marché libéral et la protection des consommateurs. Bien que Madagascar encourage la libéralisation économique, l'État continue d'intervenir pour encadrer certains produits essentiels, éviter les fluctuations excessives de prix et protéger les populations vulnérables.

Le ministère annonce que les prochaines étapes consisteront à renforcer le suivi des autorisations de mise en vente, à promouvoir la concurrence et à assurer la stabilité économique et sociale à travers un marché intérieur mieux régulé.

En somme, cette structuration des prix illustre la volonté du gouvernement de concilier liberté économique et sécurité alimentaire, tout en offrant aux consommateurs une meilleure visibilité et protection face aux variations du marché.