Madagascar: Prévention du mpox - Des gestes barrières appliqués dans le train urbain

9 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Tous les voyageurs du réseau du train urbain doivent porter un masque pendant toute la durée du trajet. La mesure s'étend également à l'ensemble du personnel du train reliant Soarano à Ambohimanambola, afin de réduire les risques de transmission de la Mpox ou de la variole du singe, et de protéger les usagers, selon les autorités.

Les contrôleurs, guichetiers et personnels de maintenance doivent, quant à eux, respecter strictement les gestes barrières. Il s'agit du lavage régulier des mains, du maintien d'une distance minimale d'un mètre avec les passagers, et de la désinfection fréquente des postes de travail. Des affiches de sensibilisation ont été placées dans les gares et les rames, tandis que des distributeurs de gel hydroalcoolique sont mis à disposition.

Par ailleurs, les opérations de nettoyage ont été renforcées sur l'ensemble du réseau. Les responsables du train urbain ont précisé que toutes les surfaces de contact, telles que poignées, rambardes, boutons d'ouverture des portes et autres points fréquemment touchés par les passagers, sont désormais désinfectées après chaque course. Ces mesures visent à limiter la propagation du virus, et à garantir un environnement plus sûr pour les voyageurs et le personnel.

