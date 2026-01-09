Sénégal: Assises des daaras - Moustapha Guirassy salue la réussite du processus dans le département de Tivaouane

Tivaouane — Le ministre de l'Éducation nationale a salué la qualité du processus de concertation mené dans le département de Tivaouane, en prélude aux assises nationales des "daaras", parlant notamment d'un "modèle exceptionnel de réussite, de démocratie participative et d'inclusion".

Moustapha Mamba Guirassy présidait la clôture d'un atelier de partage et de validation du rapport départemental des concertations communales.

Le département de Tivaouane s'est distingué par sa capacité à mobiliser l'ensemble des parties prenantes et à instaurer une synergie constructive autour de l'opérationnalisation de la directive présidentielle relative aux assises des daaras, a souligné M. Guirassy

Ces assises, a-t-il relevé, ne sauraient être réduites à un débat sur des modèles d'écoles, mais constituent avant tout un "contrat avec le Sénégal de demain", fondé sur la contribution des daaras à la transformation systémique du pays.

Le ministre a mis en exergue le "rôle central" des daaras, cette offre éducative arabo-islamique traditionnelle qu'il présente comme un "socle identitaire historique de la nation sénégalaise, dans la transmission des valeurs de spiritualité, de civisme, de patriotisme, de discipline, de générosité, d'hygiène, de paix et de cohésion sociale".

"On ne peut raconter l'histoire du Sénégal, de la résistance au colonialisme à la stabilité actuelle du pays, sans évoquer le rôle fondamental des daaras", a-t-il rappelé.

Pour Moustapha Guirassy, la démarche consistant à donner la parole aux acteurs à la base, avant toute décision au sommet, conforte le principe de souveraineté éducative, culturelle et intellectuelle, en parfaite cohérence avec l'Agenda Sénégal 2050 et la transformation du capital humain.

Le ministre s'est dit "très satisfait" du déroulement du processus à Tivaouane, non sans saluer l' "appui constant" du Khalife général des Tidianes, dont le représentant a pris part à toutes les étapes.

Il a également relevé l'adhésion de l'ensemble des acteurs, au-delà des diversités et sensibilités, autour d'un objectif commun consistant à proposer des "orientations durables" à ce modèle d'apprentissage, au bénéfice des enfants pays.

"Tivaouane a montré la voie", a conclu le ministre, réaffirmant que la conduite du processus de préparation des assises des "daaras" à Tivaouane, avec l'onction du Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, constitue une référence pour la réussite de ce rendez-vous.

Avant de la validation du rapport, M. Guirassy a rendu des visites de courtoisie aux Khalifes généraux des Khadres et des Tidianes, témoignant de l'importance qu'il accorde au dialogue avec les autorités religieuses.

Il a salué la "brillante coordination" du processus, assurée par le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Guèye, en collaboration avec l'administration territoriale, l'Inspection d'académie (IA) et l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF).