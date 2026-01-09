Cameroun: Décès de Nelly Chatue-Diop, figure camerounaise de la fintech mondiale

Le Cameroun perd l'une de ses intelligences les plus brillantes. Nelly Chatue-Diop, entrepreneure visionnaire et figure respectée de la fintech africaine, s'est éteinte, laissant derrière elle un parcours exceptionnel, symbole d'excellence, d'audace et de retour aux sources.

Très tôt, son destin semblait tracé. Après l'obtention de son baccalauréat au Cameroun à seulement 17 ans, Nelly Chatue-Diop quitte le pays pour la France. Elle y construit un parcours académique rare, obtenant un Master en finance à HEC avant de compléter sa formation par un MBA à Londres. Des institutions d'élite, un esprit brillant, une trajectoire ascendante.

Sa carrière professionnelle impressionne tout autant. Elle intègre de grands groupes européens où elle dirige des équipes stratégiques en data analytics et en gestion d'actifs. Accenture, Credit Suisse, Betclic. Dans ce dernier groupe, elle occupe le poste stratégique de Chief Data Officer. À ce stade, sa réussite est totale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des rémunérations dépassant les 300 000 euros par an. Une stabilité rare. Une reconnaissance internationale.

Puis vient le choix qui la distingue. En 2020, contre toute logique financière, elle décide de rentrer au Cameroun. Malgré des propositions atteignant le million d'euros par an pour rester en Europe, elle dit non. Elle choisit l'Afrique. Elle choisit l'impact. Elle fonde Ejara, une startup ambitieuse dédiée à l'investissement et à l'épargne en Afrique, devenant rapidement une référence dans la startup africaine. Le projet séduit. Les investisseurs suivent. Plus de 10 millions d'euros sont levés.

Ejara décolle. L'avenir s'ouvre. Et brutalement, tout s'arrête.

La disparition de Nelly Chatue-Diop est un choc pour l'écosystème technologique africain et pour la diaspora camerounaise. Elle incarnait cette génération de leaders capables de rivaliser à l'international tout en croyant profondément au potentiel du continent. Son parcours pose une question essentielle sur la transmission, la valorisation et la protection de ces talents rares.

Son héritage dépasse les chiffres et les levées de fonds. Il réside dans l'exemple. Celui d'une femme qui a prouvé qu'excellence mondiale et engagement africain pouvaient marcher ensemble.

Comment le Cameroun et l'Afrique peuvent-ils mieux préserver et prolonger l'héritage de figures aussi inspirantes ?